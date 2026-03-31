Una mujer tomando el sol sacude las redes: crónica de una polémica en Palacio Nacional

Un video grabado por un maestro en el plantón de la CNTE inició la controversia que se mantiene aún después de que la presidenta confirmara que las imágenes eran reales y correspondían a una funcionaria anónima

El intento de la presidenta mexicana por apagar el fuego creado a raíz de la difusión de un video en el que se ve a una mujer broncearse en Palacio Nacional no ha sido exitoso. A pesar de que este lunes Claudia Sheinbaum afirmara que el video que generó la polémica era real, y que la persona responsable de aquella conducta, la cual calificó de irrespetuosa, fue sancionada, las redes no han dejado de agregarle más leña al fuego. Desde que las imágenes se hicieran públicas el 18 de marzo hasta esta semana que la mandataria mexicana se refirió al tema, esta es la crónica de cómo la mala gestión de un problema activó una conversación sobre la desinformación desde el mismo Gobierno.

18 de marzo

El primer día del paro nacional organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el maestro Víctor Hugo Montoya, originario de Zacatecas, subió un video a su Facebook en el que aparece parado en medio del Zócalo mientras se le escucha decir: “Compañeras, compañeros. El sueño de cualquier vasallo de este Gobierno cuartoteísta, no tener qué hacer más que enseñar las piernas en Palacio Nacional. Háganme el chingado favor”. Después de señalar con su mano la fachada del edificio detrás de él, la cámara enfoca a una de las ventanas del inmueble en la que se ve a una mujer con las piernas estiradas sobre el marco del ventanal tomando el sol y utilizando su celular.

Las imágenes se difundieron rápidamente por redes sociales y llevaron a muchos usuarios a cuestionar el uso que se le daba a ese tipo de espacios, iniciándose así una polémica que arreció conforme pasaron los días. Los comentarios y las burlas entre los cibernautas no faltaron en ese tiempo: “Los ventanales de Palacio Nacional ahora sirven para que los huéspedes cuelguen sus calzones y tomen el sol”, “¿alguien sabe quién es esta mujer, que se asoleaba en Palacio Nacional como si fuera su casa?“ y ”esta señora tomando el sol como si nuestro Palacio Nacional fuera un resort es una falta de respeto para todos los mexicanos", se lee en algunos.

19 de marzo

Un día después, Infodemia, una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado que fue creado en 2020 para combatir la desinformación, aseguraba que era “falso que una mujer ‘tomó el sol’ en Palacio Nacional”. En la publicación que fue compartida en su página y sus redes sociales, la plataforma estatal sostuvo que la grabación fue creada con inteligencia artificial. “De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del % del metraje fue creado con IA”, subrayó.

Tras el desmentido de Infodemia, usuarios cuestionaron esta explicación y, a la par, nuevos videos desde distintos ángulos continuaron inundando las redes. Las aclaraciones de la plataforma a cargo del periodista Jenaro Villamil, titular del (SPR), no dejaron satisfechos a los cibernautas, quienes mantuvieron viva la polémica mientras, desde cuentas afines al Gobierno, se insistía en que el video en cuestión era falso.

Un perfil en X con el nombre de vampipe, desde el que nuevas grabaciones fueron difundidas, apuntó unos días después: “La pregunta de la Mañanera no debe ser sobre la mujer y la ventana de Palacio, debe ser acerca de que @jenarovillamil, SPR e @infodemiaMex se aferran a una mentira en la que fueron sorprendidos. ¿Cómo confiar en un juez calificador que se aferra a su mentira sabiendo que lo es?“.

24 de marzo

Durante su conferencia de prensa matutina, un reportero le preguntó a Claudia Sheinbaum si tenía alguna respuesta al señalamiento que había hecho Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior, sobre que “el PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el Gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de Palacio”.

La presidenta, evadiendo la controversia sobre la mujer, enumeró una serie de eventos que han tenido lugar en otras administraciones: “¿Y qué dice del PRI en el 68, y qué dice de la guerra contra el narco, y qué dice de las represiones de Zedillo, y qué dice de los 500 muertos de Salinas, y qué dice de la violación a la democracia de Fox, y qué dice de las corruptelas de Peña... Porque ahí sí esta boca no es mía".

Segundos después, ganándole la palabra al periodista que había planteado la pregunta, cambió el tema al anuncio que había lanzado el PAN -un día antes- sobre la apertura de sus candidaturas a ciudadanos. “¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena“, comentó.

Aquella ocasión, que era la primera vez que la polémica llegaba a Palacio Nacional, Sheinbaum sorteó el tema hasta esta semana que volvió a aparecer en su encuentro con comunicadores.

30 de marzo

Nuevamente, la controvertida grabación llegó a Palacio Nacional de la mano de una pregunta de una reportera, pero, esta vez, la respuesta sí llegó. “Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol, después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día“, dijo Sheinbaum. La presidenta explicó que, aunque ”no hay un reglamento en Palacio Nacional” que prohíba tomar el sol en la ventana, la mujer fue sancionada porque “hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa”.

A pesar de que la mandataria mexicana no reveló el nombre de la mujer, algunos usuarios en redes han señalado que podría tratarse de Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que se encuentra en el área donde la misteriosa mujer fue grabada.

Horas después del pronunciamiento de Sheinbaum, Infodemia publicó una rectificación sobre lo sucedido y ofreció una disculpa a los lectores, pero las reacciones en redes se acumulan y mantienen viva la conversación sobre la desinformación y el papel del Gobierno en este caso.