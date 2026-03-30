Sheinbaum confirma que una mujer tomó el sol en Palacio Nacional: “No está prohibido, pero hay que tener respeto”

La presidenta confirmó en la conferencia matutina que las imágenes compartidas en redes sociales eran reales y pidió respeto al patrimonio histórico

Sin revelar su identidad, Claudia Sheinbaum confirmó que sí hubo una mujer que salió a tomar el sol en las ventanas del Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que que aunque no está prohibido, se aplicó una sanción por tratarse de un recinto histórico por el que “hay que tener respeto”.

“Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol, después revisaron y resulta que sí, había habido una persona que se habían sentado en la ventana ese día“, dijo la presidenta.