La Marina detiene una embarcación en Michoacán con 650 kilogramos de cocaína

Las autoridades detienen a seis personas a bordo del bote y aseguran que en esta Administración ya se han incautado 62 toneladas del estupefaciente en altamar

La Marina ha hecho gala de otro decomiso de cocaína en las costas mexicanas, esta vez en Michoacán. Las autoridades han detenido a una embarcación que transportaba a seis personas y 650 kilos del estupefaciente, según ha informado el Gabinete de Seguridad este lunes en un comunicado. El Ejército ha asegurado que, tan solo en esta Administración, ya han decomisado de esta droga en altamar.

La Secretaría de la Marina (Semar) ha detenido un bote a motor que transportaba en su interior 14 paquetes envueltos en redes de pesca con 1,3 millones de cocaína “destinada a las calles”. Al incautar la embarcación frente a las costas michoacanas, las autoridades han detenido también a seis personas, todos hombres jóvenes, junto a los estupefacientes y siete bidones de gasolina para poder realizar el transporte.

El operativo se suma a las otras varias incautaciones del Ejército de cocaína en lo que va de año en diferentes puntos del Pacífico mexicano. A principios de mes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó del decomiso de dos toneladas de esta droga en Acapulco, también en una lancha. En ese momento, el titular aseguró que ese y otros aseguramientos representaban “una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”.

Tan solo este año, las autoridades han conseguido dar varios de estos golpes al narcotráfico nacional. El pasado 18 de febrero, agentes de fuerza aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detectaron vuelos clandestinos de una avioneta que hacía recorridos desde Tapachula, Chiapas, a un municipio cercano a Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. En el lugar de aterrizaje, se aseguraron más de 500 paquetes con media tonelada de cocaína. Un día después, Harfuch anunció la incautación en Colima de 179 bultos de droga, lo que equivale a alrededor de cuatro toneladas de cocaína. Esta vez, los narcóticos estaban en una embarcación de bajo perfil o semisumergible cerca de Manzanillo. Además, los agentes de vigilancia marítima requisaron a mediados del mes pasado 188 bultos de cocaína al oeste de la Isla Clarión, cerca de los límites de Colima, también en el Pacífico.

La Secretaría de Salud ya había advertido el pasado diciembre en los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) que el consumo entre mexicanos de cocaína, así como de anfetaminas y otras drogas ilegales, había registrado un ligero incremento. En general, el consumo de drogas en México aumentó del 10,3% al 14,4% en nueve años. La cocaína, en particular, pasó de ser consumida alguna vez por el 3,5% de los usuarios encuestados en 2016 al 3,6% en 2025.