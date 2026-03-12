Asesinado a balazos un exlíder sindical del ISSSTE en Ciudad de México

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha sido asesinado a balazos en Ciudad de México. Según los primeros reportes, Victoria, de 65 años, fue atacado este miércoles por la noche mientras circulaba por la zona de Periférico Sur en su vehículo. Tras la agresión, el hombre perdió el control, invadió los carriles centrales de la concurrida avenida y se estrelló contra un muro de contención. Una mujer, que conducía otro carro, resultó herida en el choque tras la acometida. Según recogen algunos medios locales, un familiar del occiso se trasladó al lugar de los hechos para reconocer el cuerpo.

Victoria fue una influyente figura en el mundo sindical en el país durante más de una década. Fue presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) en dos ocasiones, terminando su último mandato -para el que fue electo de manera unánime- en 2021. Durante su trabajo en el sindicato de salud, actualizó los estatutos de la organización y gestionó la crisis por la pandemia del covid-19. En su mandato, recuperó la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE e incrementó los créditos y las prestaciones de las que son beneficiarios los trabajadores de la asociación.

De acuerdo con la policía de Ciudad de México, la agresión ocurrió en la colonia Isidro Favela en la alcaldía Tlalpan cuando “un sujeto a bordo de una motocicleta le realizó disparos de manera directa mientras circulaba por la calle John F. Kennedy”. Hasta el momento, no se han reportado detenciones por el delito. “Se acordonó la zona y se dio parte al agente del Ministerio Público, para los servicios periciales correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del probable responsable”, reza el comunicado.

Jorge Gaviño, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lamentó a través de sus redes el fallecimiento de Victoria, a quien ha definido como “un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE”. Dunia Ludlow, directora del SUPERISSSTE, también ha dado sus condolencias en X por la muerte de Victoria. “No tengo más que aprecio, reconocimiento y agradecimiento por todo el apoyo que me brindó desde 2016. Expreso mi solidaridad y condolencias a su familia, amistades y a las y los integrantes del SNTISSSTE”, escribió. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se ha pronunciado también por la muerte de su compañero: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias”.