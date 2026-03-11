El fútbol femenil, un estilo de vida más allá de las barreras de género

El Día de la Mujer no se acaba el 8 de marzo. Y para muestra, basta analizar el fenómeno del fútbol femenil a menos de 100 días de que en México se celebre la Copa Mundial como una de las sedes principales de esta competición deportiva. Pero el deporte para las mujeres significa mucho más que un pasatiempo, también es una decisión de vida.

En este episodio de Al habla… Gabriela Warkentin conversa con Lucía Mijares Martínez, líder en desarrollo deportivo y promotora del fútbol femenil sobre los programas para promover el deporte entre mujeres, la trascendencia de la presencia femenina en un rubro históricamente dominado por los hombres y la pasión de un juego que trasciende las fronteras y las barreras de género.