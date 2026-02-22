Ir al contenido
Puerto Vallarta tras la caída de 'El Mencho'
Vehículos y negocios incendiados en Puerto Vallarta, Jalisco, este domingo. Foto: Alam N. López | Vídeo: Alam N. López
El Mencho

Video | Sobrevuelo por Puerto Vallarta, lleno de humo, tras la caída del Mencho

El Gobierno de Jalisco activó el código rojo tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, que dejó un reguero de bloqueos de carretera, quema de vehículos y cancelación de vuelos

Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco, vive uno de los episodios más violentos en su historia. Decenas de bloqueos en diversas carreteras sucedieron al operativo en el que cayó Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas. El Aeropuerto Internacional ha confirmado “alteraciones en el tráfico aéreo” y ha pedido a la población que tome precauciones adicionales debido a las “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”. Las aerolíneas Air Canada y United Airlines han cancelado temporalmente sus vuelos hacia ese destino, joya turística del Estado, ubicado en las costas del Pacífico, a unos 300 kilómetros de la capital del país.

