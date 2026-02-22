Video | Sobrevuelo por Puerto Vallarta, lleno de humo, tras la caída del Mencho

Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco, vive uno de los episodios más violentos en su historia. Decenas de bloqueos en diversas carreteras sucedieron al operativo en el que cayó Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas. El Aeropuerto Internacional ha confirmado “alteraciones en el tráfico aéreo” y ha pedido a la población que tome precauciones adicionales debido a las “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”. Las aerolíneas Air Canada y United Airlines han cancelado temporalmente sus vuelos hacia ese destino, joya turística del Estado, ubicado en las costas del Pacífico, a unos 300 kilómetros de la capital del país.