México
01:18
Alerta de seguridad en al menos cinco Estados de México tras caída del Mencho
Vehículo calcinado tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, Jalisco.Foto: Alejandra Leyva (Reuters) | Vídeo: EFE / REUTERS
narcotráfico

Video | El crimen organizado bloquea con incendios vías de varios estados de México

La caída del Mencho desata una ola de violencia del narco en varios Estados de México

El País
México -
Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona en el que abatieron al narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

