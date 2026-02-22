Video | El crimen organizado bloquea con incendios vías de varios estados de México

La caída del Mencho desata una ola de violencia del narco en varios Estados de México

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona en el que abatieron al narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.