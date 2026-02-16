“¡Fue extorsión, no fue confusión!”: marcha en Zacatecas por el secuestro y asesinato de los mineros de Vizsla Silver Corp

Trabajadores mineros y familiares de las víctimas se manifiestan por la inseguridad tras la desaparición de 10 empleados de la empresa canadiense

Mineros, estudiantes y familiares de víctimas marcharon este sábado en Zacatecas, México, portando pancartas y coreando consignas en protesta tras el reciente secuestro y asesinato de una decena de trabajadores en una mina de plata operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, al sur de Sinaloa.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el lunes 9 de febrero el hallazgo de 10 cuerpos en Concordia, Sinaloa, cinco de los cuales ya han sido identificados. Dos de las víctimas, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, nacieron en Zacatecas y ya fueron sepultados en sus respectivas localidades.

El grupo había sido secuestrado en enero en una mina de plata operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, en una zona que, según funcionarios de seguridad, estaba bajo el control de los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos del capo de la droga encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán.

Las autoridades han sugerido que las víctimas podrían haber sido confundidas con miembros de una organización criminal rival, aunque familiares y trabajadores mineros han cuestionado el relato y sugerido que se trató de extorsión contra la empresa canadiense.