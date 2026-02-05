Polémica por la reapertura de un salón de belleza en el Senado

La senadora del Partido Verde (PVEM) Juanita Guerra mira a la cámara algo impactada, como si no entendiera por qué un reportero la graba durante su sesión de tinte en el Senado de la República. Guerra aparece cubierta por una tela protectora y con el pelo embadurnado por la tintura.

—¿Desde cuándo está el servicio?

—¿Cuál servicio? ¿A poco usted no se hace un tinte?

Es parte de la escena compartida este miércoles por Reforma y que ha despertado la polémica por la reapertura del salón de belleza en la Cámara alta. La senadora cuenta en el video que esa oficina —sin nombre ni número, según el medio— lleva abierta alrededor de un año.

El salón, que abre entre las siete de la mañana y las dos de la tarde, ha mantenido viva la controversia durante toda la jornada. La senadora morenista Andrea Chávez ha saltado en redes ante el artículo de Reforma, en el que la subrayaban como la autora o creadora del salón. “FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa”, ha clamado Chávez en un mensaje en redes, en el que pide una rectificación. Los trabajadores del Senado ya han colocado sellos de clausura en las puertas del lugar.

Poco antes de la clausura, la presidenta del Senado, la también morenista Laura Itzel Castillo, aseguraba ante los medios que “cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”. “Hay muchas compañeras que vienen de diferentes Estados de la República y las sesiones son muy temprano y los vuelos también. Es algo muy normal”, añadía.

El salón de belleza del Senado tiene antecedentes. La Cámara alta gastaba en 2017 alrededor de 1,2 millones de pesos en el servicio de peluquería para los legisladores federales y tenían a cinco personas trabajando en el lugar, según la información que recababa entonces Excélsior. Ese servicio se ofrecía de manera gratuita a los funcionarios del lugar. Pero un año después, en 2018, Ricardo Monreal entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció su eliminación bajo el paraguas de un plan de austeridad que terminaba con lo que consideraban un privilegio.

La reapertura de la sala en la que la senadora del PVEM aparecía en el proceso de tintado de cabello regresó meses atrás, con Adán Augusto López en el liderazgo de la Junta de Coordinación Política. López, cuestionado por sus presuntos vínculos al cartel de La Barredora, dejó la coordinación del Senado el pasado domingo. Poco después llegó su sucesor, Ignacio Mier.

La Cámara de Diputados mexicana también cuenta con un salón de estética propio, utilizado por los representantes públicos del lugar, pero también por reporteros. Aunque ha pasado algo más desapercibido mediáticamente, el lugar ofrece estos servicios desde hace ya varios años y en donde los clientes pagan, sin cargo al erario público.