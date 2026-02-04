Colima encarga a un militar la seguridad del Estado días después del homicidio de dos familiares de Mario Delgado

La gobernadora, Indira Vizcaíno, nombra al teniente Fabián Ricardo Gómez al frente de la corporación. El sábado fueron asesinadas la tía y la prima del secretario de Educación de Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ha nombrado este miércoles a un nuevo secretario de Seguridad estatal, el teniente Fabián Ricardo Gómez, que sustituirá en el cargo al contralmirante Gerardo Romero Santana. El cambio en la dependencia llega cuatro días después del asesinato de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación, Mario Delgado. “Como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece”, ha expuesto la gobernadora colimense en un comunicado en redes.

Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado se encontraban en su domicilio de la colonia Placetas Estadio, al poniente de la ciudad, cuando un grupo de hombres armados entró a la fuerza el sábado y provocó una balacera. El secretario de Educación confirmaba poco después que las víctimas eran sus familiares. “Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima, donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”, expuso.

La gobernadora Vizcaíno ha defendido la apuesta por la figura de Gómez al frente de secretaría de Seguridad estatal. “Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo”, ha incidido la gobernadora estatal, en relación con la inseguridad en Colima. Vizcaíno también ha agradecido a Romero el trabajo al frente de la Secretaría.

Las autoridades estatales informaron, poco después del homicidio, de un enfrentamiento contra presuntos criminales durante la búsqueda de los responsables del ataque. “En dicho intercambio, tres agresores resultaron abatidos y un elemento de la Fiscalía recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro”, expusieron desde la Secretaría de Seguridad estatal en un escrito. El vehículo utilizado en el crimen contra las dos mujeres, señalaron entonces, fue localizado en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez, a unos 20 minutos en coche del lugar de los hechos.

La inseguridad en el municipio de Colima representa un dato importante en el Estado costero, que también lidia con el tormento de la violencia desplegada por los grupos criminales, que buscan territorios de salida al mar. Cerca del 79% de la población de la capital colimense considera que el lugar es inseguro, de acuerdo a los últimos datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del pasado mes de diciembre. El dato supuso un ligero aumento respecto al 75,6% de pobladores que lo consideraban inseguro en septiembre. La cifra de diciembre, pese a ser inferior a la de territorios como Uruapan (Michoacán, 88,7%) o Culiacán (Sinaloa, 88,1%), continúa muy por encima de la media del país (63,8%).