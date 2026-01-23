Localizada con vida y sin signos “de embarazo reciente” Lidya Valdivia, desaparecida en Puebla

Los familiares de la mujer reportaron que estaba “delicada” de salud con un embarazo de nueve meses cuando se le perdió el rastro, tras un intento de robo en carretera

Lidya Valdivia Juárez, la mujer reportada como desaparecida en Puebla desde hace cuatro días, ha sido localizada con vida este jueves en el municipio de Tepetixtla, en el Estado de México, según ha informado la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, la dependencia ha señalado que la mujer fue encontrada “sana” y que no se detectaron “datos de un embarazo reciente”, pese a que su familia había alertado de que se encontraba embarazada de nueve meses y con un estado de salud delicado.

La desaparición de Valdivia había generado alarma luego de que su familia denunciara que la mujer estaba a punto de dar a luz y tenía ya una cita programada en el hospital para esta semana. El caso se difundió en las redes sociales, donde familiares y colectivos pidieron apoyo para dar con su paradero ante el temor por su vida y la del bebé. “Se realizaron 50 actos de investigación, entre ellos, las entrevista a familiares y amigos de la desaparecida, se solicitaron las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares, además de las grabaciones de las cámaras de vigilancia”, ha detallado la Fiscalía de Puebla.

Según el testimonio de sus familiares, el último contacto que tuvieron con ella fue la madrugada del domingo, cuando conducía un Chevrolet Malibu modelo 2016 por la carretera de Acajete, al oeste de Puebla. Valdivia envió a su esposo una fotografía en la que se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta muy cerca de su vehículo, en un aparente intento de robo.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla difundió la ficha sobre Valdivia. Su hermana publicó en Facebook: “Ella estaba delicada [de salud], tememos por su vida y la de su bebé. Las personas que la tengan, tengan misericordia y suéltenla para que reciba atención médica”. Sus familiares organizaron manifestaciones y cortes de vía y autopista para exigir la localización inmediata de la joven. “¡Queremos justicia!; ¡queremos a Lidya!; ¡viva se la llevaron, viva la queremos!”, reclamaban.