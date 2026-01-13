El juez otorga una prórroga de cuatro meses al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum

El togado rechaza unir las carpetas de investigación de los ataques de Uriel N contra la presidenta y otra mujer, ocurridos el mismo día en el centro de Ciudad de México

Un juez capitalino ha concedido este martes una prórroga de cuatro meses para la investigación contra Uriel Rivera, el hombre acusado de acosar sexualmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a otra mujer el mismo día en el Centro Histórico de Ciudad de México. El juez también ha rechazado la solicitud de la defensa para acumular las carpetas, por lo que continuarán las investigaciones como dos casos independientes. La próxima audiencia fue fijada para mayo. Mientras tanto, Uriel permanece ingresado en el Reclusorio Norte.

Se trata de la segunda prórroga concedida en este proceso. La anterior había aplazado por una semana las audiencias que finalmente se celebraron este martes. La primera correspondió a la denuncia presentada por una mujer de 25 años, de identidad reservada, quien fue víctima de tocamientos en calles cercanas al Zócalo capitalino. La segunda carpeta es la denuncia presentada por la presidenta.

En estado de ebriedad, Uriel ‘N’, de 33 años, se abrió paso entre la gente para acercarse a Sheinbaum por detrás, rodearle la cintura con sus brazos, intentar besarle el cuello y subir sus manos hasta su pecho. Cuando fue detenido, unas horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México informó de que también era sospechoso de acosar a otras dos mujeres. “Fue durante un patrullaje que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad, quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio”, aseguraron las autoridades.

El episodio se vislumbró como una vía para sentar las bases del combate a la violencia machista en el país. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró entonces que la agresión contra Sheinbaum fue un detonante para el lanzamiento del Plan Integral contra el Abuso Sexual, una iniciativa orientada a agilizar las denuncias y reducir los obstáculos institucionales para las víctimas. “La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia”, afirmó. Solo una de cada 10 mujeres víctimas de violencia en el país se atreve a denunciar a su agresor.

La decisión de Sheinbaum llegó en un contexto estructural de violencia contra las mujeres. Según el Instituto de Estadística, un 45% de las mexicanas ha sufrido abuso en algún momento de su vida. “Decidí levantar denuncia. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta [...] Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?”, sentenció.