El euríbor cumple su cuarto año en negativo y lo ‘festeja’ con una bajada

Primer cierre en negativo, en febrero de 2016 (-0,008); primer suelo, en febrero y marzo de 2018 (-0,191), y nivel más bajo de su historia, en agosto de 2019 (-0,356). Si se buscara un resumen de los primeros cuatro años en los que el euríbor ha permanecido en terreno negativo, un aniversario que se cumple hoy, estos podrían ser los momentos más destacados. El principal índice al que se referencian los tipos de interés de las hipotecas, sin embargo, parece estar decidido a seguir con las sorpresas: a falta del dato del viernes, este mes cierra en el -0,287, lo que supone una bajada de tres puntos básicos frente a enero, cuando se situó en el -0,253, y un nivel unos 28 puntos básicos inferior al de hace cuatro años. El efecto sobre las hipotecas con tipos de interés variables es un sensible abaratamiento de su coste.

El euríbor interrumpe de esta forma una racha alcista que duró apenas cinco meses, un lapso de tiempo en el que recuperó una décima de punto con respecto al mínimo histórico registrado en agosto del año pasado. Quien tenga este mes la revisión anual de los tipos de interés de su hipoteca notará como la cuota será más baja este año, puesto que el euríbor se encuentra ahora unos 18 puntos básicos por debajo del nivel alcanzado hace 12 meses (-0,108).

Aún más relevante es la disminución con respecto a hace cuatro años. El usuario que, en febrero de 2016, hubiera tenido un préstamo hipotecario de 150.000 euros a 30 años con un interés compuesto por el euríbor más un diferencial del 0,99%, habría visto menguar sus cuotas de los 479,77 euros mensuales que pagaba en aquel entonces, a los actuales 462,47 euros. Siguiendo la evolución del euríbor, en estos cuatro años hubiera ahorrado unos 207 euros. “Nadie esperaba que este índice marcara cifras negativas durante un período tan largo”, admite Ruth Armesto, directora de Hipotecas.com, canal on line de financiación hipotecaria de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Tipos bajos del BCE

Pero los expertos vaticinan que el euríbor permanecerá en terreno negativo un año más, por lo menos. Para Joaquín Robles, analista del bróker financiero XTB, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y el exceso de liquidez explican la caída registrada este mes por el índice. “Por un lado, los inversores temen que los distintos países tengan que acometer esfuerzos excepcionales para contener la epidemia y eso pueda repercutir en su actividad económica, al reducir sus beneficios, y que posteriormente se revisen las previsiones de crecimiento a la baja”, señala Robles. ¿Cómo se traslada esta impresión al euríbor? “Ya hay inversores que piensan que, si esta situación se prolongara y agravara, los bancos centrales se verían obligados a actuar y el BCE bajaría los tipos”, contesta Robles.

“Por el otro lado, como hay mucho dinero disponible, los bancos no están dispuestos a pagar mucho para prestárselo entre ellos”, destaca Robles. Al ser el euríbor un reflejo del tipo de interés que se aplican las entidades en este caso, el exceso de liquidez ejerce una presión a la baja sobre el índice.

En la misma línea, Armesto subraya que, en diciembre, “el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su compromiso de no subir los tipos mientras no se alcance el objetivo de inflación [algo por debajo del 2%] y crecimiento; y, por el otro, el mercado ya ha comprobado que la sustitución del antiguo presidente, Mario Draghi, por Christine Lagarde, no ha modificado la política de la institución”, añade. En su hipótesis central, los analistas de Bankinter vaticinan que el euríbor cierre este año en el -0,22 y se mantenga en negativo también en 2021.

Hipotecas fijas y subrogación

Ante este escenario, en el intento de asegurarse unos márgenes seguros de rentabilidad, los bancos siguen apostando fuerte por las hipotecas fijas, unos créditos en cuyo coste el euríbor no influye. “Las hipotecas fijas tienen unas ofertas muy buenas que están atrayendo a muchos clientes”, admite el director de Hipotecas del comparador bancario iAhorro, Simone Colombelli, quien destaca que, entre estos productos, ya se pueden encontrar unos tipos de interés del 1,35%, algo impensable hasta hace apenas unos años.

La demanda no falta. “Los clientes preguntan cada vez más por las hipotecas fijas, sobre todo los que buscan tranquilidad y saben que, en algún momento, el euríbor va a subir”, dice. Una visión en la que coincide Armesto, para quien las entidades deben “acompañar al cliente no solo poniendo foco en los precios bajos actuales sino teniendo en cuenta todas las posibilidades del mercado”.

Colombelli considera que la coyuntura actual puede resultar muy interesante también para aquellos usuarios que estén pensando en subrogar su préstamo hipotecario. “Quien tenga una hipoteca con un tipo variable que llegue al 2% o 3%, tal vez ahora se plantee cambiarlo por una hipoteca fija que le aporte tranquilidad e incluso ahorro”, reflexiona. Pese a ello, no hay que olvidar que la subrogación –una forma de captación de clientes por parte de las entidades– no está exenta de costes.