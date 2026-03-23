El ‘framing’ del mundo: vértigo y cacofonía

Los primeros 12 de días de Gobierno del presidente José Antonio Kast han sido vertiginosos: retiro de decretos para su revisión (especialmente en materia medioambiental), construcción de zanjas en el norte de Chile para impedir ingresos ilegales (los que se habían reducido dramáticamente en los últimos dos años), anuncio de un proyecto de ley que criminaliza al inmigrante irregular, presentación de la situación fiscal chilena como catastrófica, anuncio de que pronto habrán indultos para militares y carabineros condenados durante el estallido social por abusos y apremios sobre civiles, y un largo etcétera. El solo recuento de tantas cosas inconexas corta el aliento, y cansa.

Este es el framing del mundo que se está gestando, su enmarcamiento: en qué pensar y cómo pensar la ‘realidad’ que, en este caso, se origina en una construcción comunicacional que no es totalmente arbitraria. En efecto, no se puede construir cualquier cosa sin elementos que le entreguen verosimilitud a la construcción: el problema está en la distancia que separa lo verosímil de la realidad de las cosas. El enigma en estos tiempos se refiere a la verdad del mundo, en donde la buena fe es un bien escaso.

Este es un libreto sumamente conocido: es una copia de la saturación de la agenda comunicacional que fue ensayada por Donald Trump tanto en su primer como en su segundo mandato. En este sentido, el gobierno del chileno se está mostrando, a lo menos en las formas comunicacionales, como un genuino gobierno de extrema-derecha. Sin embargo, a diferencia de Trump, esta estrategia de copamiento en modo Steve Bannon, conocida como flood the zone, está destinada a funcionar por un rato, el que será más bien breve, ya que debido a sus incoherencias internas, ha permitido que se abriera rápidamente paso una cacofonía que ni siquiera el nuevo oficialismo de derechas entiende bien. Es cierto: la oposición ya estaba confundida una vez materializada la paliza en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025. También es cierto que la oposición de izquierdas se sumió en la perplejidad al perder el control de ambas cámaras, una condición de derrota política que se agravó por la enorme ofensiva comunicacional del nuevo Gobierno. Sin embargo, para que la estrategia flood the zone produzca consecuencias, eternizando a la oposición en su propia perplejidad, se requiere de varias condiciones que no se están totalmente cumpliendo.

En primer lugar, se necesita que cada uno de los mensajes se entienda bien, lo que incluye a la ciudadanía: en el plano económico y fiscal, convengamos que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha sido muy eficiente en instalar la idea de que el Gobierno saliente dejó prácticamente sin caja a la nueva Administración, lo que se suma a un déficit fiscal que es presentado como caótico. El exministro de Hacienda Mario Marcel replicó que no se llega al gobierno para transmitir quejas sino a trabajar (como lo hizo el Gobierno de Gabriel Boric respecto de la Administración Piñera), aunque en la misma entrevista debilitó su propio argumento reconociendo que fue “una mala frase” haber descrito a la exdirectora de presupuesto (DIPRES) Javiera Martínez como la “mejor directora de la historia” (un cambio de relato que se explica a la luz de los sistemáticos problemas de cálculo de cifras de la exDipres, lo que la transformó según Marcel en “la Dipres más maltratada de la historia”). En este plano, el nuevo oficialismo mantiene una ventaja en la definición de la realidad económica y sus problemas: ya veremos cómo tomarán posición los economistas progresistas cuyas voces son tomadas en serio en la comunidad económica dominante.

La segunda condición de éxito de la estrategia de copamiento del Gobierno es el concurso de los propios medios de comunicación sobre todos estos temas, cuyo poder de editorialización de la realidad se observó nítidamente hace un puñado de días, cuando en tan solo 24 horas se produjeron seis asesinatos, poniendo a prueba la agenda de seguridad del nuevo oficialismo. Si bien estos crímenes fueron informados, es imposible no resaltar —con un mínimo de honestidad— que el relato comunicacional de estos homicidios no produjo el mismo clima de histeria colectiva y alarma pública que sí se observó durante el Gobierno de Boric. Las diferencias de énfasis, tono y orden en la presentación de estos seis hechos en los noticieros de televisión y radio, así como en los reportajes por los diarios no se condicen con la alarma pública que otros seis asesinatos generaron en la noche del 16 al 17 de julio de 2023. Se podrá argumentar que en ese momento los chilenos recién se estaban acostumbrando a olas de asesinatos, y por tanto era normal que se produjera tanta alarma: ¿significa esto, entonces, que los seis asesinatos de hace un puñado de días configuran una nueva normalidad, que hay que entregarle tiempo al nuevo Gobierno para enfrentarlos, lo que encuentra un correlato en el modo de contar noticias? En fin. Pero volvamos a la segunda condición de posibilidad de la que he estado hablando. ¿Es posible sostener este ritmo de enmarcamiento (framing) de la comunicación pública de modo duradero? Ciertamente no, aun cuando esté operando un férreo control de la comunicación de todos los ministerios desde el segundo piso del palacio presidencial: en algún momento, se perderá ese control que descansa en la utopía del gran hermano y de su poder coordinador que le permite significar, desde arriba, las cosas de este mundo.

La tercera condición es la opinión pública de las encuestas. Por el momento, José Antonio Kast goza de una esperable popularidad: 51% según la última encuesta CADEM (bajando seis puntos en tan solo una semana), aunque con un 42% de desaprobación. Es cierto: estamos en el inicio del nuevo Gobierno, pero el copamiento cacofónico está produciendo más confusión que claridad.

La cuarta condición es la naturaleza grotesca de algunos de los anuncios: el retiro de algunos decretos medioambientales fueron atentados al sentido común, ya que pusieron en riesgo a especies completas, desde la ranita de Darwin hasta el pingüino de Humboldt. Si bien el retiro de decretos fue revertido, el daño de imagen está allí, a la vista. Lo mismo se puede sostener sobre el anuncio de indultos que revisten muy mala fama tanto en el Poder judicial como en la población, tras la vergonzosa política de indultos del presidente Boric, plagada de errores y contradicciones.

Todo esto prefigura una rápida articulación de la oposición de izquierdas, lo que es paradójicamente nefasto para su propio futuro. Las izquierdas necesitan re-pensarse, y para eso requieren tiempo. El tiempo del calendario lo permite: son poco más de dos años sin elecciones, un periodo inédito desde el año 2018. Irónicamente, los probables errores cacofónicos y políticos del Gobierno de Kast le harán un flaco favor a las izquierdas para emprender su tarea más sustantiva: dotarse de un proyecto político y, solo en seguida de un programa, que son las condiciones sine qua non para, de verdad, transformarse en alternativa de gobierno.