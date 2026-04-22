El Gobierno de Zacatecas acusa a un grupo de manifestantes del agro de provocar un incendio en unos almacenes de Segalmex

Las llamas han quemado las bodegas de abarrotes de la dependencia tras las protestas de los campesinos, que exigen a las autoridades locales el cumplimiento del acopio de 100.000 toneladas de frijol

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, ha afirmado este martes que un grupo de productores agrícolas ha provocado el fuerte incendio que ha quemado los almacenes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en la capital del Estado. “Alrededor de las cuatro de la tarde, durante una de las manifestaciones de productores de frijol, se registró un primer incendio, que se hizo utilizando bidones de gasolina y neumáticos de vehículos el patio de maniobras”, ha expuesto Reyes en un video compartido en redes. Los campesinos protestaban para exigir el cumplimiento del acopio de frijol autorizado por el Gobierno federal. Diferentes dependencias se han movilizado para tratar de sofocar el fuego, que por el momento no han dejado víctimas.

Reyes ha explicado que el incendio se salió de control poco después de las siete de la tarde, cuando las llamas se propagaron al almacén de Segalmex. “Desde el Gobierno del Estado nos pronunciamos en contra del uso de la violencia y de estos métodos de protesta. Llegar a estos extremos provoca un riesgo a la población”, ha indicado el secretario general, que ha informado de que la Fiscalía General de la República ya ha iniciado una carpeta de investigación.

Decenas de campesinos se han movilizado desde diferentes partes del Estado para salir a las calles de la capital zacatecana y exigir a las autoridades locales el cumplimiento de ese acopio de 100.000 toneladas de frijol autorizado por el Gobierno federal. El acopio supone una ampliación extraordinaria respecto a las 96.000 toneladas que ya acumulaba el territorio, lo que posiciona a Zacatecas como el Estado “con la mayor cantidad de frijol producida y entregado con precios de garantía”, según recoge el Gobierno estatal.

Carrera se reunía con los productores para abordar ese asunto desde temprano. “Seguiremos acompañando a las y los productores de frijol ante instancias federales, privilegiando el diálogo y los acuerdos”, compartía entonces el subsecretario de Zacatecas, Omar Carrera, en sus redes sociales.

Carrera ha coincidido después en su versión con el secretario sobre el origen del incendio. “Fue derivado de un grupo de manifestantes que se les pedía que no incendiaran llantas. Lamentablemente, se pusieron agresivos y ahí están las consecuencias”, ha acusado en unas declaraciones compartidas por el comunicador Paco Elizondo. Carrera ha asegurado que su equipo pasó la jornada conversando con el personal de Segalmex para tratar de resolver las inquietudes de los productores. “Hoy, lamentablemente se pierden estos almacenes”, ha sentenciado en las imágenes, compartidas por el comunicador Paco Elizondo. La parte afectada ha sido la de unas bodegas llenas de abarrotes que, de acuerdo con Carrera, surten tienditas de toda Zacatecas.