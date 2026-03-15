El ‘gaslighting’ pro-impunidad en la transición venezolana

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María Corina Machado sabía muy bien que las elecciones del 28 de julio de 2024 no garantizaban la transición por sí solas. Su objetivo estratégico era superior: para romper los cíclicos patrones de estancamiento internacional, era imperativo “fotografiar” al régimen con “las manos en la masa” para exponerlo ante el mundo mediante un acto de soberanía ciudadana incuestionable. Sin esa “fotografía” del fraude masivo, el actual plan Trump/Rubio carecería de su base de legitimidad fundamental. Durante años, ella abogó por la “amenaza creíble” y hoy, la realidad confirma que era la única vía. En 2020, Machado invirtió sus esfuerzos en promover una Operación para la Paz y la Estabilización (OPE). Aquella propuesta establecía prioridades claras: control del territorio, desarme de bandas y paramilitares, reconstrucción de infraestructura, asistencia humanitaria y reinstitucionalización, con particular énfasis en el sistema de justicia.

Existe una similitud estructural innegable entre la OPE de 2020 y la secuencia que hoy implementa el Secretario Rubio: (1) estabilizar y garantizar el orden, (2) recuperar capacidades nacionales y (3) restaurar la democracia. En buena medida, aquella propuesta anticipó la lógica y el lenguaje que se manifiesta hoy. Resulta paradójico, y a la vez revelador, que quienes en su momento banalizaron la OPE como “realismo mágico” o “radicalismo”, hoy pretendan erosionar la legitimidad de su precursora, presentándola como un obstáculo para la misma estrategia que ellos antes despreciaron. El tiempo, con su brutalidad pedagógica, confirmó aquel diagnóstico del 2020 en este ya histórico 3 de enero de 2026. En la política venezolana ha prevalecido un vicio disfrazado de prudencia: llamar “realista” a quien asume la impunidad como precio de la estabilidad, y “moderado” a quien acepta como transición el maquillaje institucional de un entramado criminal. Si el plan A era la normalización de lo intolerable, hoy el plan B intenta imponer una transición gatopardiana: un cambio de rostros que garantice la impunidad histórica a las redes del saqueo.

Ese es el verdadero significado de la infeliz metáfora de “romper el espejo retrovisor”. En una sociedad víctima de un insondable saqueo sistémico y violaciones de derechos humanos que califican como crímenes de lesa humanidad, este concepto no es una virtud moral, sino un barniz narrativo para la impunidad. Se intenta avergonzar a quienes exigen justicia tildándolos de “vengativos”, cuando en realidad la justicia es la única variable no negociable para una estabilidad real.

Hoy estamos inmersos en un ruido táctico ensordecedor. Una “nebulosa” de intereses que va mucho más allá de la mafia del régimen —que incluye lobbies empresariales, académicos del apaciguamiento, opositores funcionales y hasta “reconocidos mediadores” españoles — opera para imponer una transición sin rendición de cuentas por el saqueo más monumental en la historia reciente de la humanidad. Ante este escenario de extrema volatilidad global, donde cada hora redefine el tablero, el movimiento liderado por María Corina Machado se confirma como el único vector capaz de dotar de sentido ético al proceso de liberación.

Para superar el ruido táctico, la mayoría ciudadana —que ve en María Corina una brújula entre tanta niebla — debe mantenerse en alerta máxima frente al incesante gaslighting gatopardiano. Esta nebulosa de intereses pretende presentar la dimensión operativa de la transición (los cambios en la estructura) y la dimensión ética (la necesidad de justicia y transparencia) como objetivos excluyentes, cuando en realidad son indisolubles. Quienes piden romper el retrovisor lo hacen porque temen lo que el espejo refleja. La justicia no es el obstáculo de la transición. Por el contrario, es su única garantía de éxito.