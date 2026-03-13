EE UU busca a un antiguo ‘boina verde’ que intentó dar un golpe de Estado en Venezuela en 2020

Maduro y su esposa, Cilia Flores, son conducidos al tribunal para la lectura de los cargos, el 5 de enero en Nueva York.

El exmilitar al frente de la Operación Gedeón fue detenido en 2024 por violar las leyes de exportación para introducir armas en Colombia y estaba a la espera de juicio

EE UU intenta averiguar el paradero de un antiguo boina verde que en 2024 fue detenido y acusado de organizar un golpe de Estado fallido en Venezuela cuatro años antes. El veterano militar, Jordan G. Goudreau, lleva meses desaparecido y se le considera fugitivo, según documentos judiciales presentados esta semana. El dispositivo de seguimiento electrónico que debía llevar en el tobillo fue hallado oculto en el interior de un mueble en el centro donde recibía tratamiento como veterano.

Goudreau fue acusado en 2024 de organizar una trama para exportar a Colombia, sin permiso, rifles de tipo militar, dispositivos de visión nocturna, láseres, silenciadores y otro material militar, con el fin de utilizarlos en “actividades en Venezuela” de carácter desestabilizador, es decir, un golpe de Estado contra Nicolás Maduro en mayo de 2020.

La acusación formal era por infringir las leyes estadounidenses de control de la exportación de armas. No hay información, aunque se supone, sobre quién podría estar detrás de esa trama, conocida como la Operación Gedeón, que fracasó por una mezcla de torpeza, choques de egos e intereses diversos de exmilitares, políticos y contratistas.

Goudreau, de 49 años, se declaró inocente y estaba previsto que fuera juzgado en junio en Tampa (Florida). En un escrito judicial presentado este viernes, los fiscales de la fiscalía de Tampa solicitaron a un juez federal que declarara confiscada la fianza de dos millones de dólares impuesta a Goudreau y dictara sentencia en su contra por ese importe.

El Departamento de Justicia explicó que las alarmas saltaron al no presentarse Goudreau a una vista sobre la fianza a finales de octubre. Al ser preguntada por su incomparecencia, la garante de la fianza, la cineasta Jennifer Gatien —que realizó un documental sobre el intento de golpe de Estado titulado Men of War—, afirmó que el militar le había “declarado sin lugar a dudas que no volvería a la cárcel” y que, teniendo en cuenta “su conducta y sus declaraciones”, creía que tenía intención de huir.

Goudreau se encontraba entonces bajo tratamiento en un centro del Departamento de Asuntos de Veteranos. Al no comparecer ante el tribunal, se dictó una orden de detención contra él y, durante la búsqueda, la policía descubrió que el dispositivo de vigilancia electrónica que debía llevar en el tobillo, impuesto como condición para la libertad condicional, había sido envuelto en papel de aluminio para dificultar la localización y escondido en un mueble del citado centro. La revisión de las cámaras de videovigilancia mostró a Goudreau saliendo de la instalación, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido detenerlo. Marissel Dezcalzo, abogada de Goudreau, confirmó este viernes: “No sabemos dónde está”.

Goudreau, que como otros tantos veteranos se había reconvertido en la actividad privada -dirigía la empresa de seguridad Silvercorp USA, con sede en Florida-, lideró la incursión marítima en Venezuela desde Colombia, que se saldó con ocho muertos y más de una docena de detenidos. La operación se produjo menos de dos meses después de que EE UU presentara una acusación por tráfico de drogas contra Maduro y anunciara una recompensa de 15 millones de dólares por la información que condujera a su detención.

El pasado 3 de enero, el Ejército estadounidense capturó a Maduro en una incursión nocturna en su domicilio de Caracas y lo trasladó a Nueva York, donde, tras declararse inocente de los cargos, permanece encarcelado a la espera de juicio. Una vista preliminar del proceso, que tenía previsto celebrarse el 17 de marzo, ha sido pospuesta para el día 26.

Goudreau es uno de los miles de militares estadounidenses que, como mercenarios, soldados de fortuna o fuerzas más o menos encubiertas, han maniobrado con fines desestabilizadores lo largo de América Latina desde hace más de un siglo. La única diferencia es que a este fugitivo se le pueden poner nombres y apellidos, y a sus conmilitones los protege el secreto, aunque no la certeza, de sus hazañas. Los boinas verdes, el cuerpo de élite al que perteneció Goudreau, son fuerzas de operaciones especiales, especializadas en guerra no convencional, contrainsurgencia y reconocimiento especial, casi siempre en operaciones encubiertas.