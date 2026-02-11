Una masacre con ocho muertos en una escuela sume a Canadá en “una tragedia inimaginable”

“Canadá está en duelo”, declaró en la mañana del miércoles Mark Carney, visiblemente emocionado. El primer ministro canadiense anuló los eventos en su agenda para dedicar toda su atención a lo ocurrido el día anterior en Tumbler Ridge, una comunidad en el noreste de la provincia de Columbia Británica. Un ataque a una escuela secundaria, un hecho poco frecuente en este país norteamericano, dejó ocho muertos, entre ellos seis niños, y 27 heridos, además del tirador, que se suicidó. David Eby, primer ministro de Columbia Británica, dijo que está aún “asimilando esta tragedia inimaginable”.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) recibió una llamada desde el centro educativo de Tumbler Ridge, localidad de 2.400 habitantes situada en el noreste de esta provincia canadiense, a las 13.20 de este martes (21.20 en la España peninsular). Al ingresar al recinto apenas dos minutos después, los agentes federales hallaron muertas a seis personas y al sospechoso de la masacre. Asimismo, los agentes informaron del hallazgo de otros dos cadáveres en la casa particular del sospechoso.

Estudiantes salen de la escuela donde se realizó el tiroteo, el 10 de febrero. Western Standard/ Jordon Kosik ( via REUTERS)

La policía identificó al asesino como Jesse Van Rootselaar y en una rueda de prensa el miércoles redujo de nueve a ocho los muertos reportados inicialmente. “La policía había acudido a la residencia familiar [del asesino] en múltiples ocasiones durante los últimos años, atendiendo las preocupaciones sobre la salud mental de nuestro sospechoso”, declaró el subcomisionado Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica. McDonald explicó que Van Rootselaar había asesinado primero a su madre, de 39 años, y a su hermanastro, de 11, dentro de vivienda. Luego se dirigió a la escuela, donde mató a una maestra de 39 años, así como a tres alumnas de 12 años y dos alumnos, uno de 12 y otro de 13. “Creemos que el sospechoso actuó solo... sería demasiado pronto para especular sobre el motivo”, declaró.

En declaraciones a la cadena CBC, uno de los alumnos del centro educativo afirmó que él y sus compañeros de clase utilizaron mesas para bloquear la puerta. Dijo que el nerviosismo fue muy grande hasta que llegaron los agentes de la RCMP. Otro alumno de la escuela señaló a Global News que tuvo que esconderse en un armario de su aula con otros menores. La secundaria de Tumbler Ridge cuenta con 175 estudiantes de entre 12 y 17 años. El trayecto entre Tumbler Ridge y Vancouver es de 13 horas en automóvil.

Mark Carney en Ottawa, Canadá, este miércoles. Spencer Colby (AP)

Líderes internacionales, como Emmanuel Macron, Keir Starmer y Narendra Modi, han expresado su tristeza por esta masacre y su solidaridad con los canadienses.

El primer ministro Carney ordenó que las banderas ondeen a media asta durante una semana a raíz de esta tragedia. La matanza ocurrida este martes es la segunda en cuanto a número de víctimas en un centro educativo en la historia de Canadá. La primera tuvo lugar el seis de diciembre de 1989 en las instalaciones de la Escuela Politécnica de Montreal. El saldo ese día fue de 14 muertos.

Pese a la ola de dolor dejada por estos ataques, las cifras muestran que son muy poco comunes en el país, a diferencia de Estados Unidos. Un elemento subrayado por los expertos es que Canadá cuenta con leyes más estrictas en materia de posesión de armas de fuego. Los habitantes de gran parte de la geografía canadiense cuentan con rifles para la cacería. Sin embargo, los fusiles de asalto no son tan numerosos como en Estados Unidos. Además, el Gobierno canadiense prohibió en 2020 más de 2.500 marcas y modelos. De cualquier forma, Ottawa lanzó a finales de enero un programa de recompra de estas armas, esperando así recuperar unas 150.000 unidades.