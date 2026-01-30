El presidente Lula se opera de cataratas en la cuarta cirugía de este mandato 

El brasileño, de 80 años, recibe el alta tras la intervención en el ojo izquierdo y retomará su agenda el lunes

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se sometió este viernes a una operación para tratar unas cataratas en el ojo izquierdo. El Gobierno informó que la intervención transcurrió sin problemas y que Lula retomará su agenda habitual el lunes. Mientras tanto, el fin de semana guardará reposo en la Granja do Torto, la residencia de descanso de los presidentes en Brasilia.

Lula, de 80 años, llegó al hospital oftalmológico privado donde se operó sobre las siete de la mañana y dejó el centro menos de tres horas después.

Esta semana el mandatario viajó a Panamá y en febrero visitará la India y Corea del Sur.

La operación de cataratas es un procedimiento para corregir la opacidad del cristalino del ojo y está considerada una intervención sencilla y de bajo riesgo. Consiste en retirar el cristalino dañado y sustituirlo por una lente intraocular artificial, que dura toda la vida. La intervención requiere únicamente anestesia local y suele durar entre 15 y 30 minutos. En 2020, Lula pasó por una operación parecida en el ojo derecho.

Desde que volvió a la presidencia en 2023, Lula ha pasado por cuatro procedimientos médicos. En septiembre de ese año se operó la cadera para tratar una artrosis. Aprovechando la anestesia también se realizó un retoque estético, eliminando exceso de piel en los párpados. En octubre de 2024 se produjo el incidente más grave: se cayó en el baño de la residencia oficial y se golpeó la cabeza, lo que obligó a realizar una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia intracraneal. Días después, se realizó un segundo procedimiento para reducir el riesgo de nuevos sangrados. A pesar del potencial riesgo, Lula se recuperó rápidamente y sin secuelas.

El veterano político brasileño fumó durante casi 50 años, hasta que dejó el tabaco en 2010, después de una crisis de hipertensión. Al año siguiente, ya como expresidente, le diagnosticaron un cáncer en la laringe, del que se recuperó tras un año de tratamiento. Desde entonces, dice haberse tomado más en serio su salud.

A pesar de avanzada edad, Lula goza de buena forma física y hace gala de ello siempre que puede: en eventos públicos o en las redes sociales, donde frecuentemente publica videos entrenando en el gimnasio o corriendo en los jardines de la residencia oficial. El líder de la izquierda brasileña suele bromear diciendo que tiene energía para rato y ya confirmó oficialmente que será candidato a la reelección en los comicios de este año. El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Dos días después, Lula celebrará su 81 cumpleaños.