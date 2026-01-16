Video | Así fue el rescate de María Corina Machado para salir de Venezuela

El viaje de la líder de la oposición comenzó vía terrestre desde su escondite en Venezuela, eludiendo la vigilancia policial y militar

La empresa Grey Bull Rescue dedicada a la liberación de gente en los lugares más peligrosos del mundo publicó un video en el que se recoge la dramática salida de la clandestinidad de María Corina Machado hasta llegar a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz. En el mismo se ve a la líder opositora cuando es recogida en alta mar y ante la cámara deja una sola frase como prueba de vida. “Soy María Corina Machado. Estoy viva, a salvo y muy agradecida”.

El peligroso viaje desde su escondite en Venezuela hasta Noruega comenzó vía terrestre eludiendo la vigilancia policial y militar. Después de esto, tomó una pequeña lancha durante la noche que la condujo hasta una segunda embarcación en la que llegó hasta la isla caribeña de Curazao.

Machado detalló ante la prensa que durante aquel viaje se rompió una vértebra de la espalda debido al viento y el fuerte oleaje. “Me hice daño porque el oleaje era muy fuerte, olas de más de dos metros con mucho viento y nos perdimos en el mar, perdimos la señal GPS. El teléfono satelital tampoco funcionaba”, dijo ante la prensa este viernes en Washington.

Stern dirige Grey Bull Rescue, una organización sin fines de lucro compuesta por ex fuerzas de operaciones especiales, veteranos de inteligencia y reservistas del Ejército y la Marina, según The New York Times.

En diciembre, el equipo tuvo tres días para idear un plan para rescatar a la líder opositora. Los detalles del viaje de 14 horas de Machado implicaban eludir controles militares, puertos y aeropuertos, y recurrir en gran medida a tácticas de engaño para pasar desapercibidos ante las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.