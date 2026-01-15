Dimite el primer ministro de Quebec, el nacionalista François Legault

El político conservador, que ha gobernado la provincia canadiense desde 2018, renuncia por un descenso en las encuestas a solo nueve meses de las elecciones

El primer ministro de Quebec, François Legault, anunció este miércoles su dimisión, aunque permanecerá en el cargo hasta que su agrupación política elija a un nuevo líder. Legault dijo que tomó la decisión “por el bien del partido y, sobre todo, por el bien de Quebec”. La popularidad del Gobierno de Legault ha caído de forma sostenida en las encuestas. Las próximas elecciones generales están programadas para el próximo mes de octubre. En este contexto, el político conservador ha decidido hacerse a un lado para buscar que la Coalición Futuro de Quebec mantenga el poder con otro rostro al mando.

“Ser primer ministro de Quebec ha sido para mí el mayor honor de mi vida”, añadió Legault, que ha gobernado esta provincia canadiense desde 2018 gracias a dos elecciones ganadas con amplia mayoría. François Legault (Montreal, 1957) fundó la Coalición Futuro de Quebec en 2011, tras haber tenido una exitosa carrera como empresario y de haber sido ministro de Sanidad y Educación bajo el Gobierno del Partido Quebequés. Sin embargo, decidió alejarse de la causa independentista para adoptar un discurso enfocado en el nacionalismo, pero dentro de la federación canadiense.

El plan de Legault ha consistido en buscar un mayor grado de competencias para la provincia frente a Ottawa, así como en defender distintos puntos de corte identitario. Tal ha sido el caso de leyes para reforzar la protección de la lengua francesa y la laicidad en el espacio público. También ha abrazado iniciativas para reducir la inmigración. Asimismo, ocupó titulares durante la pandemia por una política de mano dura.

François Legault obtuvo la reelección en 2022 con una victoria aplastante: su partido consiguió 90 de los 125 asientos parlamentarios en juego. Sin embargo, el escenario comenzó a ponerse cuesta arriba. Algunos diputados abandonaron la agrupación para integrar la bancada de los independientes, mientras que otros anunciaron que no buscarían un nuevo mandato. La cancelación de un millonario proyecto de una planta de baterías, el escándalo desatado por los fallos y el sobrecoste de una plataforma virtual de la Sociedad del Seguro Automotor y el pulso mantenido con las federaciones de médicos por temas salariales fueron otros asuntos sumamente negativos para Legault y su partido.

Tras el anuncio de dimisión, los líderes de las fuerzas de oposición coincidieron en que, a pesar de sus diferencias políticas con el premier quebequés, es justo destacar el compromiso de François Legault con la provincia y el trabajo que ha realizado a lo largo de los años.

Los más recientes sondeos sitúan al Partido Quebequés (la principal agrupación secesionista) como el gran favorito para los comicios de octubre. El líder de este partido promete un nuevo referéndum independentista en caso de victoria. La Coalición Futuro de Quebec aparece en el cuarto lugar de las preferencias. De cara a este escenario, los analistas subrayan que la elección de su nuevo dirigente no puede demorar tanto tiempo. Simon Jolin-Barrette, ministro de Justicia, Sonia LeBel, responsable de Educación, Geneviève Guilbault, ministra de Asuntos Municipales, y Christine Fréchette, a cargo del Ministerio de Economía, Innovación y Energía, figuran como los posibles sucesores de Legault.