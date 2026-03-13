Cambio Radical colapsa en las elecciones tras la ausencia de Vargas Lleras y el auge del uribismo

Mientras que Centro Democrático y Salvación Nacional celebraban en la noche del domingo los resultados de las elecciones legislativas, otro partido de la derecha sufría un varapalo en la conformación del próximo Congreso de Colombia. Cambio Radical, partido en la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, perdió 11 de sus 28 congresistas, cuatro en el Senado y siete en la Cámara de Representantes. Se trata de un duro golpe para una formación política que ha perdido visibilidad y poder cuando hace apenas ocho años iniciaba la campaña presidencial con el favorito del momento, su líder máximo Germán Vargas Lleras, hoy fuera del debate tras enfrentar un cáncer en los últimos años.

Dentro del partido reconocen que la ausencia de Vargas, candidato presidencial en 2010, 2018 y 2022, ha lastrado su capital político. “Para nadie es un secreto que, antes de que se enfermara, él era una referencia. Fuimos leales a nuestro jefe natural y esperamos que se recuperara, pero al final nos quedamos sin candidato, se perdió el norte y estamos viendo las consecuencias”, admite el senador y miembro de la colectividad, Carlos Abraham Jiménez. A mediados del año pasado, Vargas Lleras estuvo en Estados Unidos para tratarse un tumor en la cabeza y desapareció de la escena pública. Aunque intentó retomar su liderazgo a finales del año pasado, la derecha ya se agrupaba en dos grandes bloques, uno que hoy lidera la uribista Paloma Valencia y otro que encabeza el ultra Abelardo de la Espriella.

En cifras, Cambio Radical obtuvo 362.000 votos menos al Senado que hace cuatro años, cuando consiguió 1,6 millones de sufragios. Importantes figuras y otras que resurgían en el debate público se quemaron en ambas cámaras. Entre ellos está Carlos Fernando Motoa, cabeza de la lista al Senado y muy cercano a Vargas Lleras, que recibió 37.000 votos; insuficientes para entrar al Congreso. También se quedaron por fuera Carolina Arbeláez, que buscaba repetir el escaño en la Cámara por Bogotá; Lina Garrido, una representante del espectro ultra que quería dar el salto al Senado; y Felipe Saruma, un influencer con más de 11 millones de seguidores en TikTok.

El senador Jiménez analiza algunas de estas derrotas: “Motoa no logró conformar una estructura regional que lo apoyase. No tiene ni un concejal en Cali [de donde es él], así que no era fácil que su buen trabajo se tradujera en números. En el caso de Garrido, no se puede atraer a la gente gritando, sino con propuestas y soluciones”.

De los pocos que acabaron aliviados con los resultados, la mayoría son de la Costa Caribe, un tradicional fortín de Cambio Radical. Cinco de los siete senadores electos son de esta región; en Cámara suman cinco de los 12 representantes. El clan Char, una familia muy poderosa en el departamento de Atlántico y en su capital, Barranquilla, mantiene su fortaleza, aunque estas elecciones fueron las primeras en más de 30 años en las que el apellido no estuvo en el tarjetón. La apuesta fue ambivalente: Cambio Radical ganó en la Cámara, pero perdió en el Senado ante el Pacto Histórico, impulsado por otro clan, aliado al petrismo: los Torres.

El diagnóstico nacional no es bueno para el partido, considera Gonzalo Araújo, socio de la consultora política Orza. “Los Char ya no participan directamente, tampoco lo hace Vargas Lleras. Se ha desmontado una gran estructura política del partido y eso los lleva casi a su extinción”, opina. El experto afirma que Cambio Radical estaba “acostumbrado al clientelismo derivado del poder estatal” y, una vez dejó de participar en la burocracia por haberse declarado en oposición frente al Gobierno de Petro, “perdió su poder”.

El declive del partido no ha significado una derrota para la derecha. Aunque el Pacto Histórico se consolidó como el partido más importante en el Senado y la Cámara, el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe también demostró su fuerza este domingo. Los uribistas pasaron de 13 a 17 senadores y de 17 a 30 representantes, según las cifras del preconteo. A la vez, el pequeño partido Salvación Nacional entró al Senado con cuatro escaños, un triunfo si se tiene en cuenta que los analistas creían que ni siquiera iba a alcanzar el umbral mínimo.

“El Centro Democrático tenía figuras de talla nacional e hicieron una muy buena campaña para ser los referentes de la oposición. Además, el votante privilegia la coherencia del uribismo, el saber dónde estaban ubicados ideológicamente”, apunta Araújo. Pese a las peleas internas, el expresidente Uribe siempre ha manifestado su respaldo a Paloma Valencia, al igual que gran parte de la bancada uribista actual y los candidatos durante la campaña. No ocurre lo mismo en Cambio Radical: al no contar con una directriz única por parte de Vargas, varios apoyan a Valencia y otros, a De la Espriella. Esa desunión, que tenía antecedentes en las distancias que han tenido el exvicepresidente y los Char, tampoco ayudó a consolidar al partido en estas elecciones.

Nadie sabe con certeza cómo afrontará el partido esta derrota. El senador Jiménez revela que aún no ha habido una reunión general del partido y deja en el aire a quién respaldarán en la primera vuelta presidencial: “Algunos van con Paloma, otros están más cercanos a Abelardo... esta semana [en la que se eligen las fórmulas vicepresidenciales] es decisiva”. Para contrarrestar esta mala racha, Araújo propone, literalmente, un cambio radical dentro del partido. “Muchos cabalgaron mucho sobre la figura de Vargas Lleras: es un partido caudillista. El problema es que, sin esa figura, se pueden extinguir. Tienen que descentralizar el poder, pero el líder natural debe estar dispuesto a ceder”, resume.