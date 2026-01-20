Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: cuál es el Congreso que necesita Colombia
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conducen el programa, que trae una entrevista con el registrador nacional y un panel con dos expertos y dos parlamentarios
El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, máximo responsable de organizar las elecciones en el país, da una entrevista este martes a partir de las 19 horas en el inicio de la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS para el cubrimiento de las elecciones nacionales de 2026. A menos de dos meses de las votaciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conducirán un debate entre el representante a la Cámara Daniel Carvalho (Coalición Centro Esperanza), la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), el analista político Yann Basset y la directora de la Mesa de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
