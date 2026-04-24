El Gobierno de Petro oficializa el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

El presidente Gustavo Petro se ha mantenido firme en su idea de nombrar a Daniel Quintero como superintendente de Salud para los últimos tres meses de su mandato. Este viernes se ha conocido el decreto que lo designa en el cargo, y que el presidente dejó firmado un día antes, previa a su visita a Caracas. Desde que la hoja de vida del exalcalde de Medellín fue publicada, hace diez días, en el portal de aspirantes de la Presidencia, la designación ha desatado una oleada de cuestionamientos, incluso desde las toldas petristas. Se critica principalmente que el ingeniero electrónico carece de experiencia en el sector de la salud y que asume el cargo mientras enfrenta un proceso penal por corrupción, además de que se da en un momento crítico para el deteriorado sistema de salud.

Quintero llega al cargo en reemplazo del médico Bernardo Camacho, quien renunció el pasado 14 de abril luego de que el mismo presidente pidiera su salida, en medio de profundos desacuerdos sobre el manejo del sistema sanitario. Según Caracol Radio, Camacho se negó a cumplir la orden presidencial de seguir liquidando Entidades Promotoras de Salud o EPS, las entidades públicas o privadas encargadas de la afiliación de los colombianos, y trasladando sus usuarios a la estatal Nueva EPS. Argumentaba que dicha entidad no tenía la capacidad para encargarse de más ciudadanos.

El liderazgo en la Superintendencia de Salud, la entidad que tiene como función vigilar el sistema sanitario y garantizar los derechos de los usuarios, ha sido sumamente inestable en el mandato de Petro. Quintero es el quinto superintendente en asumir el cargo, tras apenas cinco meses de Camacho. El manejo de la entidad ha sido especialmente complejo debido a la crisis financiera del sistema y a los múltiples cambios que ha implementado el Gobierno vía decreto, ante la negativa del Congreso de aprobar su reforma de la salud. El Ejecutivo ha tomado el control de ocho EPS, que suman más de 23 millones de afiliados en un país con 53 millones de habitantes, y se ha negado a aumentar por el valor solicitado la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado gira por cada afiliado, y que luego estas administran para pagar a las redes de clínicas y hospitales.

Quintero llega a defender el argumento de Petro, que señala que el problema no es la falta de financiación, sino la mala gestión que han hecho las EPS durante años. El presidente de izquierdas las acusa también de corrupción, y promete un rediseño de un sistema que, dice, fue pensado para beneficiar a unos pocos. Quintero se ha mostrado acorde a dicha narrativa, y desde la Superintendencia promete cumplir con los lineamientos presidenciales: “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, escribió a través de su cuenta de X luego de que se anunciara su nombramiento.