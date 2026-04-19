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América Colombia
PODCAST

Podcast | ¿Qué tan grave sigue siendo el problema del VIH y del Sida?

En el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con el virus, y más de 3.000 lo contraen cada día

Roberto Pombo
Bogotá -
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En el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con el virus, y más de 3.000 lo contraen cada día. Aunque hay avances prometedores sobre una vacuna, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar una cura?

Para este capítulo hablamos con el médico e investigador de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto; la doctora Marisol Pachón, directora de gestión clínica de Profamilia; con Victoria Soto, directora del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la salud PROESA; con Margarita Salcedo, doctora especializada en Inmunología; con Andrés Vecino, Profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins; y con el médico y exministro de Salud, Augusto Galán.

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