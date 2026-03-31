Nuevo pasaporte colombiano 2026: cómo es y qué cambia a partir de abril
Las autoridades migratorias refuerzan la protección de identidad y agilizan el control fronterizo con un documento de alta seguridad alineado con estándares internacionales, aplicable a trámites consulares y desplazamientos al exterior
El gobierno de Colombia presentó un nuevo modelo de pasaporte que busca reforzar la soberanía de datos personales, la autonomía tecnológica del país y la seguridad documental, que cumple con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La transición al nuevo instrumento legal comenzará a partir del próximo mes.
El presidente, Gustavo Petro, destacó que el nuevo pasaporte permitirá mejores controles migratorios a nivel global. “Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”, señaló en su momento el jefe de Estado.
El documento, producto de un polémico y embrollado cambio del contrato para la producción de las libretas, también incorpora elementos gráficos que rinden homenaje a la cultura nacional y sus raíces: “Ustedes pueden ver figuras propias del mundo precolombino, de nuestro mundo natural o nuestra literatura; aquí pueden ver la bandera de Colombia, aquí las mariposas amarillas, siempre nos van a acompañar mariposas amarillas”, recalcó el mandatario. Sus páginas incluyen composiciones gráficas que aluden a la economía, la biodiversidad y paisajes nacionales, así como la historia y cultura colombiana, cada una con elementos técnicos de seguridad.
El Presidente @PetroGustavo anunció que el 1 de abril inicia la transición al #NuevoPasaporteColombiano, el primero producido por la Imprenta Nacional bajo contrato a 10 años.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 25, 2026
El documento incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal,… pic.twitter.com/OZ3x8fnCUY
La renovación es parte de la estrategia de transformación digital del Estado, entre cuyos objetivos está mejorar la prestación de servicios consulares y proteger los derechos de los ciudadanos. Otras características son la lectura mecánica y electrónica encriptada, la fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y microchips de última generación.
¿Cuándo entra en vigor y qué pasará con los antiguos pasaportes?
El nuevo pasaporte llegará a partir del 1 de abril de este año. De momento, en la primera fase, la personalización de cada documento se hará en Colombia desde la Imprenta Nacional, en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal, que fabricará las libretas. Posteriormente, la fabricación completa tendrá lugar en territorio nacional.
Podrá tramitarse en las oficinas de la Cancillería en Bogotá, en las gobernaciones facultadas del país y en los consulados de Colombia en el extranjero. El costo aumentará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor, sin aumentos extra. La Cancillería aseguró que los pasaportes actuales vigentes serán válidos hasta su fecha de vencimiento y no será necesario renovarlos por ahora.
La directora general de la Imprenta Nacional de Colombia, Viviana León Herrera, hizo énfasis en la relevancia del proyecto para la entidad estatal encargada de los impresos de seguridad del país: “Cuando llegué a ser gerente de la Imprenta Nacional, encontramos una imprenta totalmente obsoleta. En este momento se va a empezar a fortalecer, a modernizar y a que la imprenta empiece a hacer el papel que realmente debería haber estado haciendo desde hace mucho tiempo, que es dedicarse a los impresos de seguridad del Estado”.
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