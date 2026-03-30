El desempleo en Colombia cae a 9,2% en febrero

El dato revelado este lunes es el más bajo para este mes desde 2001, con 24 millones de personas ocupadas

El mercado laboral colombiano registró en febrero una tasa de desocupación de 9,2% frente al 10,3% del mismo mes de 2025, ha informado este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Piedad Urdinola, directora de la entidad estadística, destacó que se trata de la cifra de desempleo más baja desde 2001 para un mes de febrero. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la cifra fue también de 9,2%, contra el 9,8% de febrero del año pasado.

El país contaba en febrero con 24,1 millones de personas ocupadas, 624.000 más que en el mismo mes de 2025. La Tasa Global de Participación —la proporción de colombianos que trabaja o busca trabajo activamente— se ubicó en 64,7%, similar a la de febrero del año anterior. Los sectores que más jalaron el empleo fueron actividades profesionales, científicas y técnicas, con 250.000 nuevos puestos, y el sector público —administración, educación y salud—, con 244.000.

En contraste, la agricultura perdió 363.000 trabajadores y el transporte 86.000 frente a febrero de 2025. Por ciudades, Quibdó siguió siendo el lunar del mapa laboral con 26,3% de tasa de desocupación en el trimestre móvil diciembre 2025–febrero 2026, seguida de Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Los mejores registros fueron los de Villavicencio (8,0%), Neiva (8,1%) y Bogotá (8,2%).

En materia de género, la tasa de desocupación de las mujeres fue de 11,7%, frente al 7,4% de los hombres, una brecha de 4,3 puntos porcentuales. En enero, esa diferencia era de 5,2 puntos; una mejora, aunque la distancia sigue siendo estructural.

Más allá del titular, el dato de enero ya había revelado una tendencia sobre la que han advertido diversos analistas. Anif descompuso de dónde vino la caída del desempleo ese mes y encontró que de los 0,8 puntos porcentuales que bajó la tasa, 0,73 se explicaron porque menos colombianos salieron a buscar trabajo — no porque más hubieran encontrado uno. La ocupación real apenas aportó 0,05 puntos a la mejora, según un informe publicado a inicios de marzo. Dicho de otra forma, el desempleo bajó porque el mercado recibió menos presión, no porque se generara más empleo.

Eso se refleja en los números concretos. Mientras en enero de 2025 el país creó 878.000 nuevos puestos frente al año anterior, en enero de 2026 esa cifra cayó a 324.000. De esos, apenas 17.000 fueron obreros o empleados de empresas privadas —el núcleo del empleo formal—, cuando un año antes ese grupo había aportado cerca de 422.000 puestos. Andrés Langebaek, economista de la Universidad de los Andes, calculó, con cifras desestacionalizadas, que unos 250.000 trabajadores habrían sido perjudicados por el alza del salario mínimo en enero: entre quienes perdieron su empleo y quienes dejaron de ser contratados.

Febrero, sin embargo, muestra otra historia. Los obreros y empleados particulares aportaron 530.000 de los 624.000 nuevos puestos del mes —el 85% del total—, mientras que el trabajo por cuenta propia cayó en 101.000 personas y el empleo público en 28.000. Si en enero el sector privado casi desapareció de las estadísticas de creación de empleo, en febrero recobró el protagonismo.