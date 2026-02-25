La muerte de una mujer a la espera de un medicamento devela el agravamiento de la crisis de la salud en Colombia

La crisis de la salud en Colombia ha sumado un nuevo episodio fatal. Cecilia Quintero, una mujer adulta mayor que estaba reclamando unos medicamentos para su hijo, su esposo y para ella misma, murió este martes en un dispensario de Nueva EPS, la entidad encargada de sus servicios de salud, en Cúcuta. El deceso ha causado gran conmoción, ya que su noticia ha sido difundida junto a un video en que se ve a Quintero explicar su situación instantes antes de desplomarse, inconsciente, en la droguería de la caja de compensación Cafam a la que había acudido. En el mismo lugar había decenas de personas esperando a que se les entregaran sus respectivos medicamentos.

En la grabación, hecha por el periodista local Jorge Gómez, Quintero explicaba que su hijo, que padece una discapacidad del 70%, necesitaba unos pañales y unos medicamentos que no le entregaban desde el año pasado. También estaba a la espera de las medicinas que necesitaba su esposo, quien padece problemas cardiovasculares y fue operado de corazón, aparte de las suyas propias, ya que tenía una afección renal y llevaba siete meses sin los fármacos que le habían recetado. La mujer denunciaba además un supuesto acaparamiento y ventas irregulares de medicamentos y aplazamientos reiterados, con diferentes motivos, en los dispensarios. Momentos después de exponer su caso, cayó inconsciente en el suelo de la farmacia.

Según Droguerías Cafam, activaron los protocolos para atender a Quintero desde el momento en que ocurrió su desvanecimiento y pidieron asistencia a los servicios de emergencia. No obstante, y a pesar de las denuncias tanto de la mujer como de otros usuarios de la droguería, la compañía negó que hubiera alguna “situación irregular” de parte de los funcionarios durante la atención. “Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, añadió Cafam, una entidad que manejan empleadores y trabajadores organizados, en su comunicado.

La Defensoría del Pueblo reaccionó también a la muerte de Quintero y señaló de nuevo el agravamiento de las condiciones del sistema de salud en Colombia. “La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”. Añadió, además, que los compromisos de Nueva EPS y los correctivos anunciados no han evitado el agravamiento de la crisis. “Quienes tengan responsabilidades tendrán que asumirlas”, agregó la entidad.

La muerte de Cecilia Quintero es el segundo hecho trágico, en menos de una semana, que ha causado conmoción en todo el país y ha revelado las graves grietas del sistema de salud colombiano. El otro caso fue el del niño Kevin Acosta, de siete años, quien murió en un hospital de Bogotá tras sufrir una caída en bicicleta. La familia del niño, quien padecía de hemofilia, denunció la demora en la entrega de los medicamentos que mantenían bajo control la condición del menor, cuyos servicios de salud también dependían de Nueva EPS —una entidad intervenida por el Gobierno en abril de 2024 y de la que dependen los servicios sanitarios de más de 11 millones de personas—.

La muerte del niño desató un cruce de versiones con el Gobierno, que descargó la responsabilidad en la familia, al haberle permitido montar en bicicleta a pesar de saber su condición. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, opinó al respecto en un consejo de ministros: “Los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos”. Esa postura, respaldada por el presidente Gustavo Petro, motivó respuestas de varias agrupaciones médicas que la contradecían. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, por ejemplo, explicó: “En hemofilia, la prevención es administrando el medicamento que les permite tener niveles mayores del factor de coagulación deficitario. La actividad física no solo está permitida, sino recomendada, con beneficios físicos, psicológicos y sociales”.