Podcast | ¿Qué hay detrás de la moda del Ozempic y otros medicamentos para adelgazar?
En los últimos años, el medicamento originalmente diseñado para la diabetes tipo 2, ha transformado el panorama del tratamiento de la obesidad
En los últimos años, el uso de Ozempic, un medicamento originalmente diseñado para la diabetes tipo 2, ha transformado el panorama del tratamiento de la obesidad. Su auge ha generado debates éticos y preguntas científicas sin responder sobre sus efectos a largo plazo. ¿Qué debería saber hoy un paciente antes de decidir iniciar un tratamiento de este tipo?
Para este capítulo hablamos con el médico y exministro de salud, Augusto Galán Sarmiento; con el médico coloproctólogo, Juan Manuel Troncoso; con la nutricionista Romina Sánchez; con Darío Parra, médico endocrinólogo de la Universidad Javeriana; y con la doctora Luz Marina Díaz, médica de antienvejecimiento.
