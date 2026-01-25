Videoanálisis | No son los ricos, son los pobres los que lloran

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, reflexiona tras la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando se le preguntó por la crisis del hospital San Rafael en Antioquia: “los ricos también lloran”, dijo, en lo que la periodista llama “una frase populista y cínica para evadir su responsabilidad”. Recuerda que el 75% de los tres millones de afiliados a las EPS intervenidas en Antioquia pertenecen al régimen subsidiado y que son 400 funcionarios, incluidos médicos, los que llevan meses sin salario.

Además, recuerda las denuncias contra la esposa del funcionario, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada de la Supersalud, la por presuntas presiones para la firma de un millonario contrato en el Hospital de Leticia en Amazonas, y recuerda algunas de las cifras de la crisis en la que está sumido todo el sistema de salud,