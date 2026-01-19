EL PAÍS y Hora 20 lanzan una alianza para cubrir las elecciones

EL PAÍS América y Hora 20, el programa diario de debate de Caracol Radio, lanzan su alianza para el cubrimiento de las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán este semestre. Cada semana, una de las emisiones que dirige y conduce Diana Calderón tendrá la presencia de periodistas del diario de PRISA Media, en un cronograma que se enfocará inicialmente en las votaciones al Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Entre los asuntos a abordar en estas siete semanas están los perfiles de los candidatos al legislativo, la financiación electoral, la situación de seguridad o las tendencias de las encuestas en las campañas a las dos consultas anunciadas hasta ahora y las que vengan más adelante. La también columnista de EL PAÍS ha anunciado que este martes 20 de enero se realizará el primer programa de la alianza, que girará alrededor de la pregunta sobre cuál es el Congreso que necesita Colombia. Los invitados, como es tradicional en Hora 20, serán una mezcla de protagonistas y expertos.

Tras las votaciones legislativas, la alianza se enfocará en los candidatos presidenciales, sus propuestas, perfiles y alianzas. Asuntos de alta importancia pública, como la situación y el futuro del sistema de salud o la corrupción y transparencia, serán objeto de discusiones en las que participarán aspirantes a la jefatura del Estado. Tras la votación del 31 de mayo, la alianza hará un análisis de lo ocurrido, y mantendrá el esquema de cubrimiento para la posible segunda vuelta que se llevará a cabo, de ser necesario, el 21 de junio.