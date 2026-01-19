EL PAÍS y Hora 20 lanzan una alianza para cubrir las elecciones
El programa diario de Caracol Radio dedica una de sus emisiones semanales al ciclo de votaciones que inicia el 8 de marzo con las legislativas
EL PAÍS América y Hora 20, el programa diario de debate de Caracol Radio, lanzan su alianza para el cubrimiento de las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán este semestre. Cada semana, una de las emisiones que dirige y conduce Diana Calderón tendrá la presencia de periodistas del diario de PRISA Media, en un cronograma que se enfocará inicialmente en las votaciones al Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.
Entre los asuntos a abordar en estas siete semanas están los perfiles de los candidatos al legislativo, la financiación electoral, la situación de seguridad o las tendencias de las encuestas en las campañas a las dos consultas anunciadas hasta ahora y las que vengan más adelante. La también columnista de EL PAÍS ha anunciado que este martes 20 de enero se realizará el primer programa de la alianza, que girará alrededor de la pregunta sobre cuál es el Congreso que necesita Colombia. Los invitados, como es tradicional en Hora 20, serán una mezcla de protagonistas y expertos.
Tras las votaciones legislativas, la alianza se enfocará en los candidatos presidenciales, sus propuestas, perfiles y alianzas. Asuntos de alta importancia pública, como la situación y el futuro del sistema de salud o la corrupción y transparencia, serán objeto de discusiones en las que participarán aspirantes a la jefatura del Estado. Tras la votación del 31 de mayo, la alianza hará un análisis de lo ocurrido, y mantendrá el esquema de cubrimiento para la posible segunda vuelta que se llevará a cabo, de ser necesario, el 21 de junio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.