Un amigo de Trump pidió al ICE que detuviera a su exmujer para quedarse con la custodia de su hijo

Un amigo de Donald Trump inmerso en una batalla legal con su exmujer pidió a la policía migratoria, la misma que desde hace un año ha emprendido una cacería de extranjeros en EE UU, que detuviese a la madre de su hijo, con la que no se ponía de acuerdo sobre la custodia del menor. Lo peor de la historia no es el amiguismo —Trump ha nombrado a varios íntimos en importantes puestos de la Administración, también a dos de sus consuegros—, sino que un oficial del ICE se mostrase dispuesto a hacerlo.

Paolo Zampolli, exrepresentante de modelos, amigo de Trump de larga data y a quien se atribuye haber presentado al actual presidente a su esposa, Melania, solicitó en junio un favor a la Administración. Zampolli, que también ha acabado siendo, como otros amigos, enviado especial del presidente para menesteres inespecíficos, se había enterado de que su expareja, una mujer brasileña, estaba en una cárcel de Miami por supuesto fraude laboral, es decir, por un delito común. Ambos mantenían una disputa por la custodia de su hijo adolescente y Zampolli vio en la reclusión de su ex una oportunidad para zanjarla a su favor.

El hombre se puso en contacto con un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas inglesas; policía migratoria) para explicarle que su exnovia se encontraba en el país de manera ilegal, según el diario The New York Times. Zampolli planteó a su interlocutor si sería posible que la mujer pasara a estar bajo custodia del ICE, es decir, como potencial deportada, porque eso le ayudaría a conseguir la custodia de su hijo.

El funcionario llamó de inmediato a la oficina del ICE en Miami para asegurarse de que los agentes recogieran a la mujer antes de que fuera puesta en libertad bajo fianza, según el diario. El alto funcionario no necesitó dar muchas explicaciones, sólo que el caso era importante para alguien cercano a la Casa Blanca. Y efectivamente, la mujer fue puesta bajo custodia del ICE y, finalmente, deportada.

Sin embargo, más que el ánimo rastrero de Zampolli, ha sido la disposición del funcionario del ICE a congraciarse con un aliado de Trump, y de paso, apuntarse puntos con el presidente, lo que más indignación ha desatado, por el abuso que supone utilizar recursos del Gobierno federal para saldar cuentas personales.

Zampolli, de 56 años, desempeña un cargo representativo de carácter mayormente ceremonial en la corte trumpista —es “representante especial del presidente para las alianzas globales”, sea lo que fuere eso—, y como tal fue visto, enfundado en un terno color rojo más propio de un mafioso o de un presentador de varietés, junto a la primera dama, Melania Trump, cuando esta presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 2 de marzo. Como Trump en sus tiempos de magnate inmobiliario y factótum de Manhattan en los años noventa del pasado siglo, Zampolli disfrutaba de la dolce vita, siempre arrimado al republicano, una cercanía de la cual alardeaba a menudo. Como en este caso, al utilizar su influencia para subvertir el funcionamiento de la Administración en beneficio propio.

En una entrevista con el diario neoyorquino, Zampolli, que también interactuó con el depredador sexual Jeffrey Epstein —su nombre figura varias veces en los millones de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia—, ha negado haber pedido al ICE que detuviera a su expareja o cualquier otro favor, y aseguró que sólo había solicitado información sobre la situación de la mujer. El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, sostiene que fue detenida y deportada porque su visado había expirado hacía mucho tiempo y, además, había sido imputada por fraude. “Cualquier insinuación de que fue arrestada y expulsada por motivos políticos o por favores es FALSA”, reza el comunicado oficial.

En las redes sociales de Zampolli abundan los mensajes laudatorios y aduladores a la familia del presidente. “¡Feliz cumpleaños, Barron, de parte de Giovanni!”, ha escrito este mismo viernes para felicitar al hijo menor de Trump, en nombre de su hijo. “Eres una inspiración para las generaciones futuras. Y a nuestra maravillosa Primera Dama, la madre más fantástica y con verdaderos valores: sueño con que mi hijo siga tu camino”, concluye el jabonoso mensaje, pura coba. Como discreto representante global, Zampolli no está en primera línea del who’s who de Washington, pero el cargo le permite estar informado de todas las oportunidades fotográficas con la familia Trump —hay numerosas pruebas de ello— y le facilita el contacto con los secretarios del gabinete y otras figuras destacadas dentro y fuera de la Administración.