El auditor de la Generalitat revela que el PP de Les Corts tenía que devolver 280.000 euros en subvenciones no justificadas en 2024

El grupo parlamentario del PP tenía que devolver cerca de 280.000 euros en subvenciones no justificadas del año 2024 a Les Corts Valencianes, según recoge el informe de auditoría de la Sindicatura de Comptes, publicado este jueves. Del resto de grupos, el de Vox debía también reintegrar de ese mismo año un total de 865 euros. en general, el órgano auditor de la Generalitat concluye que ningún grupo con representación en el Parlamento autonómico presentó “en forma y plazo” sus cuentas anuales dos ejercicios atrás.

De esos 280.000 euros, el grupo popular “ha ingresado durante 2025 la cantidad de 210.000 euros”, apunta el órgano auditor de la Generalitat. En total, los populares debían devolver 355.669 euros, si bien la Mesa de Les Corts, sin presencia del principal grupo de la oposición, el PSPV-PSOE, tras la salida de Gabriela Bravo, anuló derechos de cobro como consecuencia de acuerdos en su seno “por los que se aceptan, total o parcialmente, las alegaciones presentadas por los grupos”, señala el auditor. En el caso del PP le condonaron 35.863 euros, en el Compromís, 3.500, y en el de Ciudadanos, 2.640.

También llama la atención el ejercicio de 2023, en el que el grupo del PP reingresó a la tesorería de Les Corts 272.212 euros por “subvenciones reintegrables” y le fueron anulados 45.352 euros (no hubo más anulaciones). Compromís reingresó 65.946 euros, los socialistas, 14.243; y Vox, 2.798.

El retraso en la presentación de las cuentas y la documentación justificativa de los gastos “dificulta e incluso impide” que la Intervención de Les Corts ejecute adecuadamente sus planes de control financiero, señala el organismo, que eleva a un total de 3,6 millones de euros las subvenciones concedidas a los grupos parlamentarios en 2024.

El informe señala que las cuentas anuales de las subvenciones recibidas y toda la documentación justificativa se debe remitir por los grupos a la Mesa de las Corts antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente, pero en el caso de las cuentas anuales el PP presentó las de 2024 el 30 de enero de 2026, con casi un año de retraso.

Los grupos socialista y Compromís presentaron sus cuentas anuales de 2024 “con cierto retraso”, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2025, y Vox las presentó inicialmente el 15 de febrero de 2025, aunque el 28 de julio de 2025 aportó otras cuentas que corregían “algunos errores”, expone el informe.

En cuanto a las cuentas justificativas trimestrales correspondientes a gastos del ejercicio 2024, la Sindicatura de Comptes expone que “ningún grupo ha cumplido en todos los trimestres con los plazos y las han presentado con cierto retraso”.

Así, indica que PP, Compromís y Vox han presentado las cuentas justificativas trimestrales fuera del plazo en dos de los cuatro trimestres de 2024, y el grupo Socialista en tres, mientras que “no siempre” los grupos completan la adecuada justificación de los gastos reparados en los informes trimestrales de la Intervención durante el plazo de alegaciones.

La Sindicatura también ha detectado incumplimientos en los expedientes de contratación y la existencia de pagos que han superado el plazo máximo legal, por un importe estimado de 643.776 euros, así como que Les Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero

Ante esta situación, la entidad fiscalizadora recomienda a la Mesa de Les Corts que las normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos contemplen que dichos grupos reformulen, cuando proceda, sus cuentas anuales tras las observaciones de los informes de control financiero de la Intervención de Les Corts.

Asimismo, recomienda a los grupos adoptar las medidas de control interno para que los gastos reparados por los informes de control financiero de la Intervención se completen y justifiquen adecuadamente durante la fase de alegaciones a esos informes, y no en la fase de alegaciones de los expedientes de reintegro.