De “carga pública” a figura clave del deshielo con Cuba en la era Obama: la historia de Julissa Reynoso llega al teatro

‘Public Charge’, la primera obra sobre la vida de la abogada dominicana y exembajadora de Estados Unidos en España, podrá verse en el Public Theatre de Nueva York hasta el 12 de abril

El 17 de diciembre del 2014, Barack Obama hizo un comunicado público en el que anunciaba la apertura de las relaciones con Cuba tras 49 años sin contacto oficial entre los dos países. Anunciaba también la liberación del estadounidense Alan Gross, arrestado durante cinco años en la isla por proveer servicios de internet clandestinos cuando trabajaba como contratista para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Un hito al que contribuyó en gran medida Julissa Reynoso (Salcedo, 51 años), de origen dominicano y criada en el Bronx desde los siete años. En 110 minutos sin pausa, Public Charge lleva al escenario la trayectoria de esta latina cuya influencia fue decisiva en uno de los episodios más relevantes de la política exterior estadounidense contemporánea.

La obra está dirigida por Doug Hughes (ganador de un Tony por Doubt: A Parable) y cuenta con un elenco que incluye a figuras notables como Zabryna Guevara (protagonista de la obra ganadora del Pulitzer Water by the Spoonful) y Barbara Walsh (conocida por varias producciones de Broadway). Está escrita por la propia Reynoso en colaboración con el dramaturgo Michael J. Chepiga, también de formación jurista y al que conoció hace 25 años trabajando en un despacho de abogados. Reynoso tenía claro que quería dar vida a su pasado como funcionaria pública mediante una obra de teatro: “Me sorprende lo poco que sabe el estadounidense medio sobre el trabajo de los diplomáticos en EE UU”, afirma en el programa de mano.

Zabryna Guevara como Julissa Reynoso, en Nueva York. Joan Marcus

Tras una carrera académica fulgurante (se licenció en Ciencias Políticas en Harvard, en Derecho por la Universidad de Columbia y tiene un máster en Política y Economía del Desarrollo de la Universidad de Cambridge), Reynoso asumió en 2009 el cargo de asesora de Hillary Clinton, la entonces secretaria de Estado de Obama, en asuntos relacionados con el Caribe y Centroamérica a los 34 años. Y no se limitó a esbozar el aperturismo en las relaciones diplomáticas con Cuba, sino que además dio los primeros pasos para que se produjera el deshielo, acercándose personalmente a los diplomáticos cubanos durante la crisis del terremoto en Haití junto con Cheryl Mills, asesora de la secretaria Clinton.

Public Charge comienza con el episodio en que Reynoso, siendo una niña y sin saber hablar inglés, llega a Estados Unidos en 1982 para reunirse con su madre, que vivía en el país con recursos limitados. Fue entonces cuando un agente de inmigración expresó su temor de que la pequeña pudiera convertirse en una carga para el Estado norteamericano. Lo hizo utilizando un término legal, “public charge”, que da título a la obra para enfatizar la ironía. Y es que la historia refleja que lo que sucedió después fue radicalmente diferente a lo que temía aquel agente. Reynoso “ayudó a dar forma a la política exterior del país. No solo entró en el sistema: lo transformó”, declara Saheem Ali, director artístico asociado del Public Theater. “Esta historia es un recordatorio de que el proyecto estadounidense siempre ha sido complejo (imperfecto, contradictorio) y, aun así, capaz de transformarse desde dentro”.

La obra concentra su trama entre los años 2009 y 2014, donde se desarrolló el aperturismo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, al que contribuyeron figuras como el expresidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, con quien Reynosso desarrolló una relación estrecha durante su puesto de embajadora de EE UU en Uruguay (2012-2014) y que también aparece en la pieza teatral interpretado por Al Rodrigo. La obra culmina con el éxito de aquella relación diplomática, queriendo vaticinar que a partir de entonces la relación entre los dos países será mejor.

Julissa Reynoso, abogada y exembajadora de EE UU en España, durante el foro World in Progress, en Barcelona, en octubre de 2025. ALBERT GARCIA

Una afirmación que contrasta con la tensa situación que viven Washington y La Habana en la actualidad, 12 años después, debido a la profunda crisis económica y energética que sufre la isla. Al deterioro del propio sistema eléctrico cubano se ha unido el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo a la llegada de petróleo por parte del Gobierno de Donald Trump, lo que está generando una situación cada vez más grave e insostenible para los cubanos. Es esa mezcla de optimismo latente en la obra a través de sus personajes (quizá ironía encubierta por parte de los dramaturgos), lo que en varias ocasiones hace reír a la audiencia.

Reynoso, que accedió a la diplomacia por nombramiento político, hizo historia después al convertirse en la primera mujer embajadora en España y Andorra (2021-2024), tras trabajar como jefa de Gabinete de la primera dama Jill Biden durante el Gobierno de Joe Biden, cuando los demócratas volvieron al poder después de la primera presidencia de Trump.

“Para mí, la clave ha sido estar presente. No abandonar a la gente. No abandoné a Hillary cuando perdió las primarias frente a Obama; le dije que me quedaría con ella hasta el final, y cuando se convirtió en secretaria de Estado, me llamó y me incorporé a su equipo. Fue una relación basada en la confianza”, explicaba Reynoso en 2025, en un coloquio ante estudiantes del City College de Nueva York. “Para mí es muy importante dedicar tiempo y energía a intentar que la mejor persona posible llegue a representarme a mí, a mis intereses, a mi familia y a mi comunidad”.

Representación de la obra en el Public Theatre de Nueva York. Joan Marcus

Reynoso dimitió de su puesto como embajadora para apoyar a Biden en su campaña electoral y, tras la derrota del Partido Demócrata ante Trump en 2024, volvió a la práctica privada en el despacho de abogados Winston & Strawn, donde trabaja en la actualidad.

Más sorprendente ha sido, sin embargo, este salto al teatro profesional y por la puerta grande: Public Charge se estrena en el Public Theatre, una de las instituciones teatrales más importantes de EE UU (cuna de Hamilton, por ejemplo), dentro del circuito off-Broadway. Lo hace con una obra —con funciones del 25 de marzo al 12 de abril— que se inscribe dentro del teatro político documental y que adquiere especial relevancia en un momento de saturación informativa y descrédito, como canal de educación y para propiciar la reflexión de las nuevas generaciones. También para empoderar a la comunidad de migrantes latinos en medio de la tensión por las detenciones y deportaciones masivas emprendidas por Trump en el último año.