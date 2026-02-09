Se detectan dos casos de tuberculosis y 18 de covid-19 en el mayor centro de detención de migrantes de Estados Unidos

Migrantes con mascarillas y grilletes en manos y pies sentados en un avión militar en Fort Bliss, El Paso, Texas, el 30 de enero de 2025.

La congresista demócrata que representa la zona y las autoridades locales informaron de las infecciones en Camp East Montana, la polémica cárcel migratoria ubicada en una base militar de El Paso, aunque el Gobierno las niega

Autoridades locales confirmaron la detección de dos casos activos de tuberculosis y también han denunciado otros 18 de covid-19 en Camp East Montana, el centro de detención migratoria más grande de Estados Unidos, ubicado en la base militar de Fort Bliss en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. El anuncio intensifica las preocupaciones de activistas de derechos humanos sobre las condiciones de esta controvertida instalación, diseñada para albergar hasta 5.000 personas.

La congresista demócrata Verónica Escobar reveló la información el pasado viernes tras visitar las instalaciones, que han sido descritas como carpas levantadas en el desierto, con insuficiente protección contra el calor y el polvo. Por su parte, la ciudad de El Paso confirmó el sábado la presencia de dichas enfermedades en el centro. “Muchos de los problemas crónicos que he reportado al público y a los miembros de mi comité persisten”, señaló Escobar al respecto, que lleva meses denunciando las condiciones del centro, en donde han muerto tres migrantes en custodia desde comienzos de diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la instalación, sin embargo, ha desmentido sin pruebas las dos infecciones de tuberculosis, mientras que de las de covid no se ha pronunciado.

Según la congresista Escobar, aproximadamente 3.100 personas permanecían detenidas en Camp East Montana a finales de enero, incluyendo 325 mujeres. Aseguró también que “alrededor de un tercio de los detenidos tiene una enfermedad crónica y entre 200 y 300 detenidos requieren insulina diaria”.

La portavoz de las autoridades municipales, Laura Cruz-Acosta, informó que funcionarios de salud locales “recibieron notificaciones relacionadas con tuberculosis en Camp East Montana”. Agregó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que supervisa la instalación, está “obligado a reportar condiciones notificables, incluyendo tuberculosis confirmada o sospechada”, puesto que Texas exige este reporte a funcionarios locales y estatales.

En un comunicado emitido este domingo, Cruz-Acosta explicó que las personas infectadas con tuberculosis fueron evaluadas y tratadas por el ICE inicialmente, pero que ya no se encuentran en el centro. Sin embargo, aseguró no tener información adicional sobre los casos reportados de covid-19, puesto que estos no se deben comunicar a la ciudad bajo los mismos protocolos.

A pesar de estas confirmaciones, la portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, negó más de 24 horas después la presencia de casos de tuberculosis en el campamento. “No hay casos de tuberculosis en la instalación de ICE de El Paso”, afirmó sin ahondar en la situación.

La crisis sanitaria en Camp East Montana llega menos de una semana después de que se identificaran dos casos de sarampión en otro centro texano de detención de inmigrantes, el Centro Residencial Familiar de Dilley, ubicado al sur de San Antonio; en el que hay cientos de menores detenidos y por donde pasó Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años cuya detención en Minneapolis causó una ola de indignación en medio del macrooperativo migratorio en Minnesota. La instalación fue puesta en cuarentena el 2 de febrero pasado tras la confirmación de las infecciones.

Varias organizaciones de derechos de los inmigrantes, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han advertido sobre las condiciones inhumanas que enfrentan las personas detenidas en Camp East Montana. Fundamentalmente, han denunciado casos de abuso físico y falta de atención médica adecuada. En los últimos dos meses, tres migrantes han muerto bajo custodia en la instalación.

El caso más controvertido es el de Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años fallecido el 3 de enero. Inicialmente, el ICE afirmó que Lunas Campos había muerto luego de “experimentar malestar médico”. Poco después, dijeron que había sido durante un intento de suicidio después de que el personal intentara salvarlo. Sin embargo, el informe de autopsia de la Oficina del Médico Forense de El Paso determinó que la causa fue un homicidio por asfixia, provocado por compresión del cuello y el torso.

Francisco Gaspar-Andres, guatemalteco de 48 años, murió el 3 de diciembre en el mismo lugar por motivos relacionados con insuficiencia hepática y renal. El 14 de enero, Víctor Manuel Díaz, de 36 años y procedente de Nicaragua, también perdió la vida allí, en un incidente que el ICE describió como “presunto suicidio”.

La congresista Escobar ha realizado varios llamados exigiendo el cierre de Camp East Montana y que se rescinda el contrato con Acquisition Logistics, la empresa que lo maneja. “La secretaria [de Seguridad Nacional Kristi] Noem y el director [interino de ICE Todd] Lyons tienen la obligación de proporcionar al Congreso una sesión informativa exhaustiva sobre las circunstancias del homicidio confirmado de un detenido en Camp East Montana”, señaló Escobar en un comunicado sobre el deceso de Geraldo Lunas Campos. “Los testigos afirman que el personal mató al detenido; el DHS debe preservar toda la evidencia, incluida la detención de su esfuerzo por deportar a los testigos”, agregó.