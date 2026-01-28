La Administración Trump silencia a Gregory Bovino en las redes sociales

Tras ser retirado del operativo federal en Minneapolis, el jefe de la Patrulla Fronteriza perdió acceso a su cuenta en X en medio de la crisis por la muerte de Alex Pretti

La salida de Gregory Bovino del operativo federal en Minneapolis estuvo acompañada por la suspensión de su actividad en redes sociales, según confirmaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a la prensa nacional. El comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, convertido en uno de los rostros más visibles de la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, dejó de publicar en X casi al mismo tiempo que fue relevado del despliegue en Minnesota, en medio de la crisis provocada por la muerte de Alex Pretti durante una operación federal.

Como comandante en jefe, Bovino ha liderado operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en ciudades gobernadas por los demócratas. Durante los últimos meses, encabezó despliegues en Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y, más recientemente, Minneapolis. En cada destino asumió un papel central como portavoz, ofreciendo ruedas de prensa diarias y defendiendo públicamente las tácticas agresivas de las fuerzas federales.

Ese protagonismo se extendió también a las redes sociales. Desde su cuenta en X, Bovino respondió a periodistas, atacó a legisladores demócratas y difundió mensajes sobre arrestos de migrantes, a menudo acompañadas de un lenguaje confrontacional. Su último mensaje público, lanzado el lunes por la mañana, celebraba la detención de un hombre al que describía como “depredador sexual convicto”. Desde entonces, la cuenta permanece inactiva.

Según funcionarios citados por distintos medios, la decisión de suspender su acceso a redes sociales no fue tomada por la Casa Blanca, sino por sus superiores en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que Bovino recuperará el control de sus cuentas una vez que regrese a su puesto anterior en El Centro, California, donde se desempeñaba como jefe de sector y donde se espera que se retire próximamente.

Operativo de la Patrulla Fronteriza, en una imagen de archivo. Anthony Vazquez (AP)

El silencio en sus redes coincidió con la confirmación de que Bovino había sido removido de su cargo en Minnesota. Su salida es la señal más clara hasta ahora de que la Administración Trump está reconsiderando su estrategia tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por agentes federales en Minneapolis el pasado fin de semana.

Horas después del tiroteo, Bovino compareció ante la prensa y respaldó la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, que sostenía que Pretti intentó atacar a los agentes con una pistola. Sin embargo, videos difundidos posteriormente no mostraban evidencia de que el hombre hubiera desenfundado un arma o representara una amenaza inmediata. En las imágenes se observa cómo uno de los agentes lo desarma momentos antes de que otro le dispare por la espalda.

Autoridades locales, incluido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionaron duramente la actuación federal y acusaron al Gobierno de manipular el relato de los hechos. Las protestas se multiplicaron y el caso se convirtió en un nuevo foco de crítica contra las operaciones del ICE y la Patrulla Fronteriza.

Greg Bovino en Minneapolis, el 20 de enero. Leah Millis (REUTERS)

Como consecuencia, el presidente Trump anunció un cambio de mando en Minnesota y el envío de Tom Homan, exdirector del ICE y actual zar de la frontera, para asumir el control del operativo. En declaraciones posteriores, Trump describió la salida de Bovino como “un pequeño ajuste”, y aunque lo elogió como “muy bueno”, reconoció que su estilo “quizá” no era el adecuado para la situación. Además, ha cambiado su tono sobre la muerte de Pretti y ha llamado a que se haga una “investigación honrada”.

La suspensión de las redes sociales de Bovino alimentó especulaciones sobre un castigo interno. En el entorno trumpista, donde las redes sociales se han convertido en una herramienta central de poder político, la pérdida de visibilidad pública es vista como una sanción importante. Varios aliados del presidente evitaron pronunciarse sobre el caso. Steve Bannon, antiguo asesor de Trump, fue uno de los pocos que lo hizo, y calificó la decisión de “terrible”.

Durante meses, Bovino había operado con una autonomía poco habitual dentro de las agencias federales, según funcionarios veteranos del ICE y la CBP citados por la prensa. Su figura, cuidadosamente construida tanto en actos públicos como en internet, lo convirtió en símbolo de la estrategia migratoria más dura de la Administración. Su caída tan rápida y silenciosa podría marcar un cambio para la aplicación de la política migratoria de Trump.