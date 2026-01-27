¿Puede Kristi Noem ser destituida tras los tiroteos de Minneapolis?

A pesar del impulso demócrata para ‘impeach’ a la secretaria de Seguridad Nacional, el proceso es improbable debido a la mayoría republicana en el Congreso

En menos de un mes, dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes federales en las calles de Minneapolis. Lo que comenzó como un operativo migratorio lanzado por la Casa Blanca, terminó convirtiéndose en una crisis política de alcance nacional. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, ha sido señalada como la principal responsable y ahora enfrenta llamados a su renuncia e incluso a un juicio político (o impeachment).

La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, abatido por agentes federales durante una intervención en la vía pública, profundizó una crisis que venía gestándose desde inicios de mes, tras el asesinato de Renée Good en circunstancias similares. Para los demócratas, ambos episodios revelan un patrón de abuso por parte de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

El impacto fue inmediato en la Cámara de Representantes. El apoyo a los artículos de impeachment contra Noem, impulsados por la congresista Robin Kelly, de Illinois, se disparó durante el fin de semana y alcanzó más de 140 firmas, cerca de dos tercios del caucus demócrata. A la lista se sumaron figuras de alto perfil como Alexandra Ocasio-Cortez, figuras cercanas al liderazgo del partido y representantes de distritos competitivos que hasta ahora habían evitado confrontaciones en la Casa Blanca.

Agentes federales dispersan una protesta en Minneapolis, el 24 de enero. CRAIG LASSIG (EFE)

Pero aunque Noem sí puede ser sometida a un impeachment (solo en caso de que algunos republicanos estén de acuerdo), es poco probable que sea removida, debido a que los republicanos mantienen la mayoría en el Congreso. Sin embargo, el impeachment sirve más como una estrategia para mantener a Noem bajo escrutinio permanente, además de que obligaría al Departamento de Seguridad Nacional a responder preguntas sobre sus operaciones, lo que alimentaría la presión pública sobre el ICE y la Patrulla Fronteriza.

Otra estrategia

Por otra parte, los demócratas también han abierto una investigación formal en la Cámara, sin el apoyo republicano. El objetivo no es destituir a Noem, lo que sería poco probable en un Congreso controlado por los republicanos, sino documentar lo ocurrido, acumular evidencia y marcar un posicionamiento político claro.

Bennie Thompson, el principal demócrata en el Comité de Seguridad Nacional, afirmó que investigar a Noem es una señal de que el partido no está dispuesto a “mirar hacia otro lado” frente a lo que considera una crisis doméstica sin precedentes. La investigación también serviría como base para eventuales reformas legislativas si los demócratas recuperan la mayoría en las elecciones de medio mandato en noviembre.

Momento del ataque a Alex Pretti, en Minneapolis. VIDEO OBTAINED BY REUTERS (via REUTERS)

En el Senado, Jacky Rosen se convirtió en la primera senadora en pedir abiertamente la destitución de Noem, acusándola de engañar al público sobre las circunstancias del tiroteo. Otros senadores, incluidos algunos republicanos, comenzaron a reclamar investigaciones independientes y audiencias de supervisión más agresivas.

Noem, por su parte, deberá enfrentar preguntas directamente. Está previsto que comparezca el 3 de marzo ante el Comité Judicial del Senado, una audiencia que promete estar dominada por el debate sobre las tácticas de control migratorio y el uso de la fuerza por parte de los agentes federales. Tanto la Cámara como el Senado planean llamar a declarar a otros altos funcionarios del ICE y de la Patrulla Fronteriza.

Mientras tanto, el conflicto se ha trasladado al tema de presupuesto. El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte de un paquete clave para evitar el cierre parcial del Gobierno antes del 30 de enero, ha quedado en duda. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que los demócratas no permitirán avanzar con la ley de gastos mientras el proyecto incluya fondos para el ICE sin cambios sustanciales.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han desestimado los pedidos de impeachment como “teatro político” y acusan a los demócratas de priorizar la confrontación frente a la seguridad pública.