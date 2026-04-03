Cuba anuncia la liberación de más de 2.000 presos, la mayor en una década

El castrismo, que defiende el indulto como un “gesto humanitario y soberano”, manda otra señal de apertura en medio de las presiones de Estados Unidos

El castrismo ha anunciado este jueves la liberación de 2.010 presos. Se trata del mayor indulto en una década en Cuba y la segunda liberación de presos desde que Estados Unidos elevara a principios de año la presión sobre la isla con un cerco energético que está provocando el colapso económico del país. En un comunicado publicado en el diario oficial, Granma, el régimen defiende la decisión como un gesto “humanitario y soberano”. El castrismo no ha dado detalles sobre la identidad de los liberados, ni tampoco si se trata de alguno de los cientos de presos políticos que denuncian las organizaciones internacionales. Solo que entre los liberados se encuentran “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años”, así como “extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, próximos a cumplir sus condenas”. Los primeros beneficiarios ya han comenzado este viernes a salir de una cárcel de La Habana.

El indulto masivo llega en plenas negociaciones abiertas entre La Habana y Washington y apenas una semana después de que Donald Trump diera una primera señal de flexibilización de la asfixia petrolera. El domingo pasado, un buque petrolero ruso llegó a los puertos cubanos con 100.000 toneladas de crudo. Un ligero alivio para la crisis de abastecimiento que mantiene a la isla con apagones constantes y cada vez más prolongados, además de problemas graves en servicios básicos como hospitales o transporte. Pese a abrir ligeramente la mano y a unas declaraciones ambiguas de Trump insinuando más flexibilidad, la Casa Blanca dejó claro al día siguiente que el gesto no supone un cambio formal en la política de sanciones y que permitieron el buque ruso por las “necesidades humanitarias del pueblo cubano”.

Los presos liberados de la prisión de La Lima, en el marco de una amnistía para más de 2.000 reclusos en La Habana, Cuba, el 3 de abril. Norlys Perez (REUTERS) Roelvis Saname, de 26 años, sale de la prisión de La Lima tras ser puesto en libertad. Norlys Perez (REUTERS) El indulto masivo llega en plenas negociaciones abiertas entre La Habana y Washington y apenas una semana después de que Donald Trump diera una primera señal de flexibilización de la asfixia petrolera. Ramon Espinosa (AP) Manuel Gómez, de 56 años, reacciona al salir de la prisión de La Lima. Norlys Perez (REUTERS) En un comunicado publicado en el diario oficial, Granma, el régimen defiende la decisión como un gesto “humanitario y soberano”. Norlys Perez (REUTERS) La histórica liberación de presos de este jueves sucede también un día después de que la embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, lanzara un guante a Estados Unidos para “participar en la transformación económica de Cuba”. Ramon Espinosa (AP) El mes pasado el Gobierno de Cuba ya anunció la liberación de 51 presos, una operación facilitada con la mediación del Vaticano, un actor clave históricamente para arrancar concesiones al castrismo. Ramon Espinosa (AP) La liberación de este viernes supera incluso las históricas excarcelaciones de hace una década, cuando Cuba y Estados Unidos firmaron la reanudación de las relaciones diplomáticas tras cinco décadas de aislamiento. Ramon Espinosa (AP) El régimen también ha abierto la mano en cuestiones económicas, como el permiso para que los cubanos en el exilio hagan negocios en la isla. Ramon Espinosa (AP) Harold Báez, de 31 años, abraza a su hermana al salir de la prisión de La Lima. Norlys Perez (REUTERS) Un liberado acompañado de su familia en La Habana. Ramon Espinosa (AP) En septiembre 2015, el Gobierno de Cuba indultó a 3.522 presos coincidiendo con la inminente visita del papa Francisco a la isla. Ramon Espinosa (AP) Presos liberados dejan la prisión en un taxi, en La Habana. Ramon Espinosa (AP) La ONU ha condenado la represión en Cuba, que califica como el país con “más condenas por detención arbitraria del mundo”. El Gobierno cubano asegura que ha indultado a 9.905 reclusos desde 2010. Ramon Espinosa (AP) Los presos indultados posan ante hombres uniformados en el interior de la prisión de La Lima antes de ser puestos en libertad en Guanabo, Cuba. Ramon Espinosa (AP) La dura represión de las masivas protestas de 2021, con cientos de jóvenes aún encarcelados, ha sido uno de los últimos capítulos. Ramon Espinosa (AP)

La histórica liberación de presos de este jueves sucede también un día después de que la embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, lanzara un guante a Estados Unidos para “participar en la transformación económica de Cuba”. Desde el ataque militar a Caracas, que precipitó el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la isla está en el punto de mira de Trump como el siguiente objetivo.

Mientras se desarrollan unas negociaciones rodeadas de hermetismo y lideradas por el secretario de Estado, el descendiente de migrantes cubanos Marco Rubio, el presidente ha ido oscilando entre la disposición al diálogo y las amenazas. Hace apenas dos semanas, Trump afirmó que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba” y que podría “hacer lo que quiera con ella”.

La respuesta del castrismo ha sido hacer algún gesto, pero ninguno de la envergadura del paso tomado este jueves. El mes pasado ya anunció la liberación de 51 presos, una operación facilitada con la mediación del Vaticano, un actor clave históricamente para arrancar concesiones al castrismo. El régimen también ha abierto la mano en cuestiones económicas, como el permiso para que los cubanos en el exilio hagan negocios en la isla. O la importación de pequeñas cantidades de gasolina por parte de empresas privadas. Mientras, el castrismo sigue jugando también con la retórica clásica de “resistencia ante el imperialismo” y acusaciones contra Estados Unidos de provocar “un genocidio”.

Ninguno de estos movimientos ha sido validado, al menos en público, por la contraparte estadounidense. Rubio insiste en que no es suficiente, en que es necesario más y, sobre todo, en que los cambios han de ser también políticos. Algunos medios próximos a Washington han publicado estas semanas que la negociación en marcha pasa por una reforma económica amplia, pero sin el presidente Miguel Díaz-Canel al frente. La respuesta cubana a esa información, que fue negada por la Casa Blanca, ha sido también firme: “El sistema político cubano no es objeto de negociación, ni por supuesto el presidente ni ningún cargo del Gobierno”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (en el centro), participa en la caravana llamada 'Parada Juvenil Antiimperialista sobre Ruedas' este jueves, en La Habana (Cuba). Ernesto Mastrascusa (EFE)

La operación anunciada este jueves supera incluso las históricas excarcelaciones de hace una década, cuando Cuba y Estados Unidos firmaron la reanudación de las relaciones diplomáticas tras cinco décadas de aislamiento. En septiembre 2015, el Gobierno de Cuba indultó a 3.522 presos coincidiendo con la inminente visita del papa Francisco a la isla. En enero de ese mismo año, el gobierno cubano ya había indultado a otros 53 reclusos que Washington consideraba “presos políticos”.

La ONU ha condenado la represión en Cuba, que califica como el país con “más condenas por detención arbitraria del mundo”. El Gobierno cubano asegura que ha indultado a 9.905 reclusos desde 2010. Según el cálculo de la ONG Prisoners Defender, en este momento hay 1.214 presos políticos en Cuba. La dura represión de las masivas protestas de 2021, con cientos de jóvenes aún encarcelados, ha sido uno de los últimos capítulos. El Gobierno cubano no ha aclarado si entre los beneficiarios de este indulto están algunos de los presos de aquellas protestas.