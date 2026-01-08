Así funciona el nuevo esquema de vacunación en Estados Unidos para menores de edad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no han eliminado vacunas de su calendario, pero han ajustado los perfiles para los que se recomiendan ciertas inmunizaciones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han ajustado el esquema de vacunación infantil en Estados Unidos al modificar las recomendaciones para ciertas inmunizaciones como la hepatitis A y B. Con los cambios, algunas vacunas han dejado de ser recomendadas de manera general y pasan a enfocarse en poblaciones de riesgo. Además, los CDC incorporaron el criterio de toma de decisiones clínicas compartidas entre médicos y padres en determinados casos.

La medida responde a un memorando del presidente Trump publicado en diciembre en el que se pedía al Departamento de Salud que investigara de qué forma los países desarrollados estructuran sus calendarios y evaluar la evidencia científica que sustenta esas prácticas para hacer ajustes en el modelo de EE UU. Para sus nuevas directrices, los CDC han seguido el modelo de Dinamarca. “Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, al tiempo que fortalecemos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, señaló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su ideología antivacunas, en un comunicado.

Por su parte, la Academia Americana de Pediatría (AAP) calificó los cambios al esquema de vacunación como “peligrosos” e “innecesarios”. “Estados Unidos no es Dinamarca, y no hay razón para imponer el calendario de vacunación danés a las familias estadounidenses. Estados Unidos es un país único, y la población, la infraestructura de salud pública y el riesgo de enfermedades de Dinamarca difieren mucho de los nuestros”, afirmó el presidente de la AAP, Andrew D. Racine.

Así quedan los nuevos criterios para el esquema de vacunación de menores

Los CDC mantienen las mismas vacunas en su calendario, pero modificaron las directrices que determinan quién debe recibirlas, ahora divididas en tres categorías.

Vacunas recomendadas para todos los niños

La categoría de vacunas recomendadas para todos los niños abarca la inmunización contra el sarampión, paperas, rubéola, polio, tos ferina, tétanos, difteria, Haemophilus influenzae tipo B (Hib), enfermedad neumocócica, y varicela. En tanto, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se ajusta a una sola dosis.

Vacunas recomendadas para ciertos grupos o poblaciones de alto riesgo

En el caso de las poblaciones de alto riesgo, las recomendaciones aplican para las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS), la hepatitis A y B, el dengue y la enfermedad meningocócica en sus variantes ACWY y B. El criterio incluye casos de exposición inusual a la enfermedad, comorbilidades subyacentes o el riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas.

Vacunas basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas

De acuerdo con los ajustes realizados por los CDC, no siempre es posible que las autoridades de salud pública definan con claridad quién se beneficiará de una inmunización, por lo que se ha establecido que en ciertos caso los médicos y padres son los más indicados para tomar la decisión. En esta categoría se ubican las vacunas contra el rotavirus, covid-19, influenza, la enfermedad meningocócica, así como la hepatitis A y B.

¿Qué vacunas siguen siendo parte de la cobertura de las aseguradoras?

De acuerdo con el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), todas las vacunas seguirán estando cubiertas por las aseguradoras, ya que ninguna ha sido retirada formalmente del esquema de vacunación, sino que simplemente se han ajustado las recomendaciones. “Ninguna familia perderá el acceso. Este marco permite a los padres y a los médicos tomar decisiones individualizadas basadas en el riesgo, al tiempo que mantiene una sólida protección contra enfermedades graves”, señaló.