Videoanálisis | La época sin aranceles ya se terminó
Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, visitó la Ciudad de México y ahora podemos hablar de comercio más que de libre comercio
El 21 de abril, esta semana, Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, visitó la Ciudad de México para sostener reuniones formales, reuniones de alto nivel. Antes de empezar la revisión ya formal del TMEC, Greer fue muy directo. La época sin aranceles ya se terminó. Ahora vamos a hablar, o podemos hablar más bien, de comercio más que de libre comercio.
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