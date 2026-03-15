Videoanálisis | Morena y sus críticos

Detrás de la exigencia opositora para que Morena no se organice antes de las precampañas de 2027, no existe un reclamo legal preciso

La ambición es profunda. El partido, demasiado joven. Y, por primera vez, irá sin Andrés Manuel López Obrador a la boleta.

El sábado previo se reunió el Consejo Nacional de Morena para fijar las reglas de su juego rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Lo que veremos será similar a lo de siempre: encuestas abiertas para elegir a los “coordinadores para la defensa de la cuarta transformación”. El nombre previo que les da el partido antes de que la ley les permita nombrarlos precandidatos.

La diferencia entre el pasado y el presente será una: el partido dará más peso a lo que la gente opine en torno a la honestidad del aspirante. Lo que se busca es que el reconocimiento no se confunda con la aprobación. Que no se les pase un bribón por un pasillo de aplausos.

Ante ello, la oposición ha pegado un brinco: dice que la figura de los “coordinadores” es solo una estrategia de precampaña anticipada que busca instalar rostros y proyectos en la conversación pública, ganando así una ventaja prohibida por la ley.

Hace tiempo que la oposición se vació de políticos y de gente con memoria.

En el proceso electoral anterior, la autoridad electoral ya había analizado este mismo entuerto. Concluyó que los “coordinadores” —se llamen como se llamen— son precandidatos y, como tales, les aplican las mismas reglas: nada de pedir el voto ni olvidar transparentar el origen y destino de sus ingresos.

Lo mismo fue aplicable en su momento para el Frente Amplio por México cuando elegía a Xóchitl Gálvez como su precandidata.

La lección de fondo es que los partidos —guinda, azul o tricolor— pueden tener procesos internos para organizarse, siempre y cuando no impliquen la promoción anticipada de candidaturas. La diferencia es sutil, pero existe.

Detrás de la exigencia opositora para que Morena no se organice antes de las precampañas de 2027, no existe un reclamo legal preciso. Lo que existe es el temor opositor de no tener con qué, ni entre quiénes organizarse ellos mismos.

Mientras la oposición se queja, Morena se seguirá organizando. Así se hace la política.