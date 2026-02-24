Videoanálisis | México, un país sin capos en primera línea

Tras la muerte de El Mencho, habrá que preguntarse cómo impactará en la sucesión del CJNG que el Gobierno haya enviado a Estados Unidos a más de 90 criminales

La captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, abre una situación inédita en la muy larga guerra contra el narcotráfico que México libra desde 2006. El operativo del ejército de este domingo en el turístico pueblo mágico de Tapalpa, en Jalisco, ha dejado sin cabeza al sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación, que se había convertido en una de las principales organizaciones criminales en México y el mundo. El Mencho era uno de los criminales más buscados y para su captura se ofrecía una jugosa recompensa en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, ha quedado vacante por primera vez en mucho tiempo la posición del más buscado para las autoridades de Washington y Ciudad de México.

México se ha convertido en un país sin capos de primera línea. Si algo ha aprendido el país, que ha visto descabezados una y otra vez a diferentes cárteles, es que estos son como una hidra. Nuevos liderazgos y disputas emergen para hacerse con el control de sus tentáculos.

En este vacío habrá que preguntarse qué papel jugará el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum haya enviado a Estados Unidos a más de 90 narcotraficantes. La Administración estima que haber sacado a estos delincuentes de las cárceles tuvo un impacto en la baja de homicidios en el país. Habrá que ver si esta distancia afecta también los procesos de sucesión dentro del Cartel Jalisco.