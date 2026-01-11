Ir al contenido
Opinión
Vanessa Romero analiza el ataque de EEUU en Venezuela. Foto: Carlo Echegoyen | Vídeo: EPV
Ataque Estados Unidos a Venezuela

Videoanálisis | Trumpchavismo: Las cosas por su nombre

Trump va por el petróleo de los venezolanos aliado con una fracción del chavismo. Un giro brusco de la trama

Vanessa Romero Rocha
Ciudad de México -
Sin novedad: empezamos el año enfrentados, unos contra otros. La sustracción del dictador es el primer paso hacia la restauración democrática en Venezuela, dijeron unos.

​La soberanía y la autodeterminación de los puebles no son negociables, replicamos los otros.

​Al final, todos terminados frustrados. El interés de Trump por restaurar la democracia en Venezuela es igual a cero, y nada permite suponer que quien fue electo en 2024, Edmundo González, llegue a asumir el cargo que, por aritmética democrática, le corresponde.

Trump va por el petróleo de los venezolanos aliado con una fracción del chavismo. Un giro brusco de la trama: Trumpchavismo.

​Con ello, Trump ha inaugurado una nueva era en la que no existe tal cosa como la certeza y en la que el diccionario se reescribe sobre la marcha.

​En ese nuevo diccionario, la palabra multilateral será tachada; el término lealtadsuprimido; narcotráfico significará lo que Trump quiera que signifique; la palabra historiase nos olvidará, seguridad nacional funcionará como comodín; héroe será sustituida por su antónimo; secuestro querrá decir liberación; cártel será un cajón de sastre, términos como comunismo o drogas dejarán de ser sustantivos y se convertirán en pretextos; terrorismo será sinónimo de no alinearse, y la palabra frontera se archivará.

Bajo Trump, las palabras parecen haber perdido su valor de uso. No comprometen a nadie ni conducen a ninguna verdad. Lo supimos desde el Genesis: el pecado no nace del lenguaje, sino de su interpretación.​

Sin temor a ser redundantes hay que reconocer que la ilegal intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela para robarse su petróleo fue exactamente eso: una ilegal intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela para robarse su petróleo.

En tiempos de vaciamiento del sentido, conviene aferrarse a la importancia de las palabras y persistir en la obstinada tarea de nombrar las cosas por su nombre.

