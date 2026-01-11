Videoanálisis | Trumpchavismo: Las cosas por su nombre

Trump va por el petróleo de los venezolanos aliado con una fracción del chavismo. Un giro brusco de la trama

Sin novedad: empezamos el año enfrentados, unos contra otros. La sustracción del dictador es el primer paso hacia la restauración democrática en Venezuela, dijeron unos.

​La soberanía y la autodeterminación de los puebles no son negociables, replicamos los otros.

​Al final, todos terminados frustrados. El interés de Trump por restaurar la democracia en Venezuela es igual a cero, y nada permite suponer que quien fue electo en 2024, Edmundo González, llegue a asumir el cargo que, por aritmética democrática, le corresponde.

Trump va por el petróleo de los venezolanos aliado con una fracción del chavismo. Un giro brusco de la trama: Trumpchavismo.

​Con ello, Trump ha inaugurado una nueva era en la que no existe tal cosa como la certeza y en la que el diccionario se reescribe sobre la marcha.

​En ese nuevo diccionario, la palabra multilateral será tachada; el término lealtadsuprimido; narcotráfico significará lo que Trump quiera que signifique; la palabra historiase nos olvidará, seguridad nacional funcionará como comodín; héroe será sustituida por su antónimo; secuestro querrá decir liberación; cártel será un cajón de sastre, términos como comunismo o drogas dejarán de ser sustantivos y se convertirán en pretextos; terrorismo será sinónimo de no alinearse, y la palabra frontera se archivará.

Bajo Trump, las palabras parecen haber perdido su valor de uso. No comprometen a nadie ni conducen a ninguna verdad. Lo supimos desde el Genesis: el pecado no nace del lenguaje, sino de su interpretación.​

Sin temor a ser redundantes hay que reconocer que la ilegal intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela para robarse su petróleo fue exactamente eso: una ilegal intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela para robarse su petróleo.

En tiempos de vaciamiento del sentido, conviene aferrarse a la importancia de las palabras y persistir en la obstinada tarea de nombrar las cosas por su nombre.