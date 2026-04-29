Karol G en México: fechas, precios y lo que hay que saber de la preventa de boletos

Tras sus presentaciones en Coachella, la intérprete colombiana ha anunciado sus fechas de ‘Viajando por el Mundo Tropitour’

Karol G regresará a México en 2026 con el Viajando por el Mundo Tropitour. Después de anticipar una nueva gira sobre el escenario de Coachella, la cantante colombiana confirmó las fechas de sus próximos conciertos, que incluyen presentaciones en Ciudad de México y Monterrey durante noviembre.

En el video promocional de su gira, publicado en su cuenta de Instagram, la artista —cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro— hace un guiño a la cultura mexicana al portar una máscara de luchador mientras empaca para viajar. La última vez que la Bichota se presentó en el país fue con su Mañana será Bonito World Tour, que incluyó una presentación en el entonces Estadio Azteca, además de paradas en Monterrey y Guadalajara.

La gira se desprende del álbum Tropicoqueta, que en su debut alcanzó el tercer lugar en la lista Billboard 200, y estuvo nominado en los Premios Grammy 2026 como Mejor Álbum de Pop Latino. Recientemente, Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el line up de Coachella, con un par de presentaciones que han dejado ver un adelanto de la estética de los próximos espectáculos. “Lo que pasó fue más grande de lo que ahora puedo asimilar pero cuando pasen los años, nos recordaré haciendo historia siendo y celebrando exactamente quiénes somos, porque cada vez que nos paramos firmes, unidos, el mundo lo siente”, escribió la colombiana en redes sociales tras su concierto del domingo.

El Viajando por el Mundo Tropitour comenzará en julio con fechas en Estados Unidos y Canadá, para después continuar por México y Latinoamérica. El recorrido se extenderá hasta 2027, con presentaciones en España, Portugal, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia, Países Bajos y Alemania. En esta ocasión, no se ha anunciado un concierto en Medellín, la ciudad natal de Karol G, debido a los trabajos de remodelación del Estadio Atanasio Girardot; sin embargo, su equipo se ha comprometido a programar una fecha en cuanto sea posible.

Fechas de los conciertos de Karol G en México

6 de noviembre en el Estadio BBVA de Nuevo León

13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Ticketmaster gestionará la preventa de boletos para las presentaciones de Karol G en México, que se habilitará exclusivamente para clientes de Mastercard el 29 de abril a las 14.00 horas. En tanto, la venta general se realizará el 30 de abril en el mismo horario.

Hasta el momento no se han confirmado los precios de las entradas, pero en ambas ciudades se contará con una sección especial de pie alrededor de la pasarela, así como un escenario B que pretende acercar a la cantante al público, tal como hizo Bad Bunny en su gira Debí Tirar más fotos.

Precios Estadio GNP Seguros

Pits: 12.264 pesos mexicanos

General A: 4.943 pesos mexicanos

General B: 1.848 pesos mexicanos

GNP: 4.737, 6.158, 8.172, 5.780 y 7.224 pesos mexicanos

Verde B: 3.331, 3.997, 5.270, 3.932 y 4.700 pesos mexicanos

Naranja B: 2.703, 3.784, 4.402, 3.136 y 3.450 pesos mexicanos

Verde C: 2.046, 3.534 y 2.455 pesos mexicanos

Naranja C: 1.228, 1.985 y 1.350 pesos mexicanos

PCD: 1.848 pesos mexicanos

Paquetes VIP: Entre 8.343 y 35.979 pesos mexicanos

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