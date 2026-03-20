Carín León estrena ‘Lighter’, un tema para el Mundial que fusiona inglés y español

Carín León y el rapero estadounidense Jelly Roll han estrenado este viernes Lighter, el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026. La letra del tema tiene versos en español y en inglés como parte del objetivo de la FIFA de tender puentes entre idiomas y culturas rumbo al torneo.

La canción fue producida por el canadiense Cirkut para completar la representación de las tres sedes del torneo. El ritmo se inclina por el pop con aires de country, alejándose del regional mexicano que ha catapultado a Carín León a la fama mundial, en una mezcla pensada para resonar con una audiencia masiva. “Trabajar con un artista como Jelly Roll, y hacerlo nada más y nada menos que para el mayor acontecimiento deportivo del mundo, es un motivo de enorme orgullo. Como mexicano, me emociona mucho formar parte de este proyecto y llevar un pedacito de nuestra música y nuestra cultura a lugares muy diversos. Estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de compartir lo que más amamos: música que nace del alma”, mencionó el artista sonorense en un comunicado.

Este mes, Carín León ha arrancado con las presentaciones en México de su gira De Sonora para el Mundo, que continuará en los próximos meses en Estados Unidos. Será el primer latino en tener su propia residencia en el Sphere de Las Vegas, lo que lo ha posicionado como uno de los principales representantes del regional mexicano a nivel global.

Hasta el momento se desconoce el resto de los músicos invitados para el álbum oficial del mundial, pero la FIFA ha anticipado que buscará reflejar la diversidad musical de las 48 selecciones que compiten. En ediciones anteriores han participado artistas como Ricky Martin, Shakira, Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi, Trinidad Cardona, Davido y Aisha. “La Copa Mundial de la FIFA es uno de esos escasos momentos en los que el mundo entero parece moverse al mismo ritmo. El álbum oficial no es un simple acompañamiento musical del torneo; es una declaración sobre el rumbo del futbol mundial. Al reunir a artistas cuyas voces resuenan en distintos continentes, buscamos crear una obra que refleje la magnitud, la ambición y la influencia cultural de esta edición histórica. Lighter es el punto de partida de ese camino: una expresión poderosa de resiliencia, energía y alegría que conectará con los aficionados y formará parte del ambiente en los estadios, las celebraciones y las comunidades de todo el mundo durante el torneo”, dijo Gianni Infantino, presidente del organismo deportivo.