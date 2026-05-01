Al menos 11 muertos y 31 heridos en un accidente de autobús en Nayarit

Las autoridades estatales informan de que en el vehículo viajaba de Jalisco a un centro recreativo en el Estado. Por el momento no han indicado las causas de la caída del vehículo

El Gobierno de Nayarit ha informado este viernes de que la volcadura de un autobús en el municipio de Amatlán de Cañas, fronterizo con Jalisco, ha dejado al menos 11 muertos y 31 heridos. Es la última actualización proporcionada por las autoridades acerca del accidente del vehículo, que transportaba a los pasajeros desde Jalisco a un centro recreativo en Nayarit. “Lamento profundamente el accidente ocurrido este viernes en la carretera de Amatlán de Cañas, donde se reportan personas lesionadas y la pérdida de vidas humanas”, ha señalado el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, en un comunicado difundido en redes.

Las autoridades no han informado por el momento de las causas de la caída del vehículo, ocurrida en la comunidad Pie de la Cuesta, una zona rural ubicada a siete kilómetros de Amatlán de Cañas, y por donde pasa una vía que conecta diferentes puntos de esa zona fronteriza. Navarro ha explicado que pidió la atención inmediata de las corporaciones de emergencia y seguridad desde que tuvo conocimiento del accidente. “[Desde su llegada] trabajan en el lugar brindando auxilio, atención médica y acompañamiento a las familias afectadas”, ha apuntado el gobernador.

Lo ocurrido ha dado lugar a un despliegue de las autoridades sobre el terreno. La Secretaría de Movilidad estatal cerró la vialidad para que los cuerpos de rescate pudieran prevenir mayores riesgos. Y el equipo de drones ha realizado vuelos de reconocimiento en el lugar para la “búsqueda y evaluación de la escena”.

Navarro ha trasladado el pésame a las familias de los fallecidos, “así como mi solidaridad y cercanía con quienes atraviesan por esta situación”. “Mi compromiso, y el de todo el gobierno, es que no estarán solos; seguiremos atentos a su evolución y otorgando todo el respaldo necesario”, ha expuesto en su escrito.

La prensa local recoge que el autobús viajaba a El Manto, un balneario ubicado a 20 kilómetros del lugar del accidente. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas, de acuerdo con las notas periodísticas. El Gobierno de Nayarit apunta que las autoridades continúan con las labores de atención médica, búsqueda y coordinación interinstitucional por parte de cuerpos de emergencia y seguridad.

México cerró el 2024 con alrededor de 375.000 accidentes, de acuerdo con los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nayarit supone entre esas cifras un caso casi aislado, al acumular unos 2.680 del total, es decir, cerca del 0,7% de los casos. La mayoría de las afectaciones (306.841 en el caso nacional; 1.776 en el estatal) hacen referencia específicamente a los daños, mientras que los accidentes fatales quedan algo más aislados (4.188, en el caso nacional; 51 en Nayarit).