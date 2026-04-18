Videoanálisis | Sheinbaum y su carambola europea

La primera cumbre de Claudia Sheinbaum en Europa está cargada de simbolismos. La presidenta de México participa en una cumbre progresista en Barcelona, España, donde podrá codearse con otros líderes regionales como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Invitada por el presidente anfitrión, Pedro Sánchez, la llegada de Sheinbaum también cierra más de siete años de aspereza discursiva entre España y México. Las relaciones entre las dos naciones se tensaron por la narrativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien exigió a la Corona disculparse por los abusos cometidos por los españoles en América en las décadas de la Conquista. El camino al deshielo fue facilitado por una serie de matices y declaraciones de funcionarios del Gobierno español y de Felipe VI.