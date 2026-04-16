Johan Vásquez, el gladiador de Navojoa y de Javier Aguirre

La insistencia ha sido una palabra que puede definir la carrera de Johan Vásquez (Navojoa, 1998). De puro insistir, insistir e insistir ha labrado una meritoria trayectoria en el fútbol. Con 27 años, es un titular indiscutible en el Genoa de Italia. El equipo, que sufre para mantenerse en Primera División, le ha otorgado una resiliencia especial que la selección mexicana necesita ahora mismo para encarar el Mundial en casa.

Vásquez se formó desde Tercera División con la estructura de los Cimarrones de Sonora. Su buen nivel en la entonces Segunda División, la que daba boleto a la Liga MX, le hizo merecedor de una oportunidad con los Rayados de Monterrey en 2018, año en el que Rafael Márquez cerraba la cortina como jugador profesional, el mayor emblema de los defensas en México. Vásquez pudo jugar el Mundial de Clubes 2019 en el partido por el tercer lugar frente al Al Hilal. El joven central erró a la hora de tirar en la ronda de penaltis, aunque su equipo pudo quedarse con el triunfo. En enero del 2020, fue fichado por los Pumas de la UNAM. Allí, pese a la pandemia por la covid-19, floreció. Ganó la medalla de bronce con la selección mexicana juvenil en los Juegos Olímpicos de Tokio y se consolidó como un defensa prolífico.

Su buen ritmo llamó la atención del Genoa, el club de la ciudad de Génova en 2021. Era una apuesta arriesgada porque el club peleaba por no caer a Segunda División. Vásquez sacrificó tener un sueldo millonario en México para enrolarse en un equipo que le daría minutos y su primera experiencia europea. En el primer año jugó 27 partidos y el Genoa perdió la categoría. En la temporada siguiente jugó en el Cremonese en calidad de préstamo en el mismo año en que fue llamado a jugar su primera Copa del Mundo bajo el mando de Tata Martino. Pese a ser buen candidato en la zaga, el entrenador prefirió la veteranía de Héctor Moreno para ser el socio de otro joven de Sonora, César Montes. Cuatro años más tarde, Vásquez y Montes son los centrales titulares fijos de la selección mexicana de Aguirre.

Vásquez, que creció en Sonora, siempre fue inquieto. Se probó en las pruebas de reclutamiento de Ángel Coca González, el descubridor de Cuauhtémoc Blanco y de Hirving Lozano. Durante su proceso fue cortado de varios equipos como Pachuca, Pumas o Tigres. “Son pocos los mexicanos que hemos venido a Italia y te da orgullo y esa hambre de seguir batiendo récords y dejar la vara alta”, contó Vásquez a TUDN. Otros defensores mexicanos que han estado en el fútbol italiano han sido Rafa Márquez (Hellas Verona, 2014), Miguel Layún (Atalanta,2009), Carlos Salcedo (Fiorentina, 2016) y Héctor Moreno (2017). En la parte ofensiva han jugado también Hirving Lozano (Nápoles, 2019) y Santiago Giménez en el Milán.

Vásquez ha sido uno de los centrales preferidos en su selección y en el Genoa, dirigido por el exfutbolista Daniele De Rossi. Antes fue dirigido por el francés Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia, y un experto en labores defensivas. El mexicano ha portado el gafete de capitán y se consolida con una marca llamativa en Italia: es el jugador de campo con más minutos en lo que va de la temporada (2.857). “Yo creía que sabía defender en México, pero no. Cuando llegué acá, había cosas que nunca me enseñaron o que las aprendí en el campo. Aquí no te enseñan en el entrenamiento, acá las aprendes jugando. Aprendes cómo se giran los delanteros, cómo aguantarlos. Allá te las perdonan pero acá no te perdonan una”, contó el central a ESPN.

“Su presencia es importante, tiene un carácter muy competitivo, en una liga competitiva y juega siempre, sigue jugando, habla bien de él, de su físico, su mentalidad, un perfil zurdo. Lo que más me gusta es su competitividad, no le gusta perder ni en los entrenamientos”, contó Aguirre en junio pasado sobre Vásquez. En el próximo verano espera jugar, por fin, una Copa del Mundo. Si hace años México tenía a su káiser con Rafa Márquez, ahora tiene a su gladiador.