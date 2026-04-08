México anuncia abiertamente su incursión en el ‘fracking’ para extraer gas

Finalmente, México ha descubierto sus cartas y ha anunciado sin rodeos su incursión en el fracking o fracturación hidráulica para extraer gas natural de sus propias reservas, con el argumento de dejar de depender de las importaciones de Estados Unidos, país al que se le compra el 75% del recurso. EL PAÍS había adelantado en exclusiva que el Gobierno de Claudia Sheinbaum preparaba el viraje hacia esa polémica técnica, muy criticada por organizaciones civiles y por los movimientos progresistas debido a su potencial contaminante y excesivo uso de agua. La extracción del hidrocarburo en yacimientos no convencionales estará a cargo de Pemex, la petrolera estatal. El director de la compañía, Víctor Rodríguez, ha presentado, durante la conferencia diaria de Sheinbaum, un plan a corto y mediano para incrementar la producción de gas natural, mediante técnicas que, según ha dicho, aminoran el daño al medio ambiente.

De acuerdo con las estimaciones del funcionario, para 2035, se podría alcanzar una producción de 3.196 millones de pies cúbicos diarios adicionales de gas natural. Actualmente, la producción base de Pemex es de 2.300 millones de pies cúbicos diarios. “El gas natural es un insumo estratégico para el país”, ha precisado la secretaria de Energía, Luz Elena González, presente en la conferencia. “Es necesario incrementar la producción nacional de este gas y reducir la dependencia que tenemos de las exportaciones”, ha agregado. La presidenta Sheinbaum ha advertido de los riesgos de depender energéticamente de otro país, tomando como ejemplo los conflictos geopolíticos que han dejado sin insumos a diversos países de Europa y Asia. “El gas natural lo importamos mucho. Si no hacemos nada, cada vez vamos a importar más”, ha afirmado.

La palabra fracking ha estado ausente durante la conferencia presidencial. El término es muy polémico y pone a la defensiva a las organizaciones medioambientales. Para dar la vuelta al conflicto semántico, los promotores de la técnica suelen hablar de “yacimientos de geología compleja” o “no convencionales”, caso de la Mañanera de este miércoles. Sheinbaum ha afirmado que su Gobierno ha sido asesorado por un grupo de especialistas que ha aportado las claves para una extracción “sustentable”, con agua reutilizable o incluso de mar, punto en el que difieren las oenegés dedicadas a documentar los impactos negativos del fracking en el medio ambiente y en las comunidades.

Sheinbaum, una física pionera en los estudios del cambio climático, ha expresado su beneplácito con el plan presentado por Pemex y la Secretaría de Energía. Si bien se planteó que el 38% de la generación de energía nacional provendrá de fuentes renovables, la presidenta ha defendido la necesidad de involucrarse en la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica. “Nosotros tenemos una buena relación con Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética”, ha planteado.

La mandataria ha señalado que el gas que importa México proviene de yacimientos en Texas en los que ya se usa fracking y que están ubicados “a 100 metros de la frontera”. “Por lo pronto, vamos a explotar el gas convencional. La pregunta es: ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? Sí, porque nos da soberanía energética. No, porque nos trae efectos ambientales", ha planteado. “Llevamos tres, cuatro meses trabajando con un equipo que se fue a Texas, Canadá, California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional”, ha incidido.

Sheinbaum ha asegurado que hay técnicas “sustentables”, con sustancias orgánicas que no impactan tanto en el medio ambiente, además de que se puede reciclar el agua. La mandataria ha afirmado que el comité de expertos seguirá trabajando a lo largo de dos meses para determinar qué tan viable es técnica y económicamente incursionar en el fracking. “¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país, el futuro ambiental, las siguientes generaciones”, ha indicado. Sheinbaum ha reconocido que el tema es espinoso. “Esto es nuevo para México. No se había planteado. En algún momento se planteó. Pero es muy importante que los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria, y las estamos tomando de manera responsable y con un comité científico que nos ayude”, ha señalado.