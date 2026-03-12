México incauta con ayuda de la DEA 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Omar García Harfuch ha informado de la detención de Yair N, líder de una célula delictiva dedicada a la venta de estupefacientes, tras dos operativos en el municipio de Villa de Álvarez

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha dado a conocer este jueves la incautación en Colima de más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas. La autoridad, a través de su cuenta en X, ha afirmado que el aseguramiento es equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis que ya no llegarán a las calles.

De acuerdo con Harfuch, se realizaron dos operativos de seguridad en el municipio de Villa de Álvarez, cabecera del municipio homónimo, ubicado a casi seis kilómetros de la capital del Estado. Fruto de esta labor ha sido detenido Yair N, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina. “En estas acciones también fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos”, detalla la publicación en X.

El secretario de Seguridad federal afirma que los operativos fueron resultado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y del intercambio constante de información con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Defensa y la Guardia Nacional. Los domicilios allanados quedaron bajo resguardo oficial y los estupefacientes fueron entregados al Ministerio Público. Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades de la célula criminal y la posible relación con otras redes de distribución de drogas sintéticas en la región.

El año 2025 concluyó con “logros históricos” para la DEA. Es la conclusión de un informe de balance anual publicado en pasado febrero. El comunicado de la agencia gubernamental sacó pecho de los resultados en la lucha contra los carteles en México, así como de la incautación de 47 millones de pastillas de fentanilo. El informe detalla que su estrategia por desmantelar los carteles de la droga, interrumpir las cadenas de suministro de sustancias químicas y reducir la violencia en EE UU en 2025 resultó en la incautación de más de cuatro toneladas de fentanilo en polvo, 283 toneladas de cocaína, 78 toneladas de metanfetamina y un poco más de una tonelada de heroína.

Pese a la presión de Washington, que en enero calificó de “inaceptable” el avance gradual en temas de seguridad, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la lucha contra las drogas, ha dado resultados. La Administración de la mandataria echó a andar en enero de 2025 la Operación Frontera Norte, un plan dirigido puntualmente a combatir a las organizaciones criminales vinculadas al trasiego de drogas a EE UU.

De octubre de 2024 —fecha en que Sheinbaum asumió la presidencia— hasta el mes de febrero pasado, las agencias de seguridad de México —desde el Ejército y la Marina a la Guardia Nacional y la Fiscalía— han incautado 1,8 toneladas de fentanilo, han destruido casi 1.900 laboratorios de producción de drogas y han capturado a casi 41.000 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, incluyendo a jefes clave del Cartel de Sinaloa y el CJNG, principalmente.

La respuesta de México ha sido contundente, de acuerdo con una recopilación de cientos de datos sobre decomisos de fentanilo elaborada por EL PAÍS a partir de informes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Agencia Nacional de Aduanas. Entre 2021 y febrero de este año, las agencias de seguridad mexicanas incautaron 5,4 toneladas de la droga sintética. El 47% del total fue asegurado solo en Sinaloa.